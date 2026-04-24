Tout savoir sur les play-off de la Women's Super League

Les play-off de la Women's Super League débutent vendredi avec le derby zurichois entre le FCZ et GC. Blick vous explique tout: le favori, le format, les enjeux.

Christian Finkbeiner

Qui est favori pour le titre?

À écouter les observateurs de la Women's Super League, un nom revient unanimement: Servette FC Chênois Féminin. Les Genevoises ont largement dominé la phase de championnat, n’encaissant que cinq buts en 18 matches et ne concédant qu’une seule défaite, lors du tout dernier match contre le FC Bâle (0-1). Cette saison, elles ont déjà soulevé la Coupe, preuve supplémentaire de leur solidité. La jeune défenseure Amina Muratovic (19 ans) tempère toutefois: «Les play-off sont très différents des qualifications.» Tout repart de zéro, et chaque équipe vise le titre. «Mais nous sommes prêtes.»

Qu'en est-il du champion en titre?

Le tenant du titre, BSC Young Boys, a connu de grands changements après son sacre. L’équipe dirigée par Imke Wübbenhorst a d’abord peiné avant de retrouver son rythme et de terminer deuxième. En finale de la Coupe perdue 1-0 face à Servette, YB a rivalisé avec les Genevoises. «La pause internationale nous a fait du bien», explique l'entraîneure. «Mais en play-off, tout se joue aussi sur des détails: blessures, gestion de la pression, fraîcheur.» À noter que Stephanie Waeber et Ramona Bachmann ne seront pas encore de retour.

Qui sont les autres outsiders?

Le FC Bâle arrive en pleine forme et reste sur quatre victoires consécutives, dont des succès contre YB et Servette. Sa co-capitaine Coumba Sow veut croire au titre: «J’espère que ce sera notre année.» Derrière Grasshopper, quatrième de la saison régulière espère réaliser une nouvelle surprise. La saison passée, les Sauterelles avaient sorti Servette en quart avant de rallier la finale. «La ligue est très équilibré. Ce sera passionnant à chaque match de play-off. Les six premiers veulent aller en finale», affirme le directeur sportif de GC Theo Karapetsas. Le FC Zurich et le FC Saint-Gall sont eux en position d'outsiders, tandis que pour Rapperswil-Jona et Aarau, une qualification pour le dernier carré serait une grosse surprise.

Comment fonctionnent les play-off?

Les huit meilleures équipes disputent les play-off. À chaque tour, l'équipe la moins bien classée reçoit au match aller, l'équipe la mieux classée a donc l'avantage de jouer à domicile au match retour. Si le résultat global est nul après 180 minutes, une prolongation et une éventuelle séance de tirs au but sont prévues. Le tableau est fixe jusqu'en finale: le vainqueur du duel Servette - Aarau rencontrera le vainqueur du derby zurichois entre GC et le FCZ. Dans l'autre moitié, Bâle ou Saint-Gall rencontrera YB ou Rapperswil-Jona.

Qui ira en Ligue des champions?

Deux clubs suisses seront qualifiés pour la Ligue des champions féminine cette saison. Servette a déjà assuré sa participation grâce à sa première place en saison régulière. La deuxième place reviendra au champion. Si les Genevoises gagnent le titre, le finaliste de play-off aura l'autre ticket européen. La prime pour le titre de champion s'élève à 10'000 francs.

Quand auront lieu les matches et qui les retransmettra?

Les playoffs se déroulent du 23 avril au 29 mai. Les quarts de finale et les demi-finales se joueront au cours des quatre prochains week-ends. La télévision suisse retransmettra un match par tour. Les deux matchs de la finale se tiendront les 25 et 29 mai. Ces deux rencontres seront également retransmises en direct par SRF.

Où se dérouleront les matches?

Dans la mesure du possible, les matches se déroulent dans les grands stades, mais cela ne peut pas toujours être garanti en raison de la programmation de dernière minute. Les deux derbies zurichois auront lieu au Letzigrund, YB joue toujours au Wankdorf, Servette disputera son match à domicile contre Aarau au Stade de Genève et Saint-Gall accueillera Bâle au Kybunpark. Une chose est toutefois déjà claire: si un club zurichois venait à atteindre la finale, celle-ci ne pourrait pas se jouer au Letzigrund, car celui-ci est réservé pour le concert de Metallica. Lors de la saison régulière, pas moins de 81'000 supporters ont assisté aux matchs, ce qui correspond à une augmentation de 56 % par rapport à la saison dernière.

Comment fonctionne le tour de promotion / relégation?

Lucerne, Thoune, Yverdon et Sion s’affronteront lors de la phase de promotion / relégation. Chaque équipe rencontrera les autres une fois à domicile et une fois à l’extérieur. Les deux meilleures équipes évolueront en Women’s Super League la saison prochaine. Les troisième et quatrième en Ligue nationale B.