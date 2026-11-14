Les vice-champions du monde 2026 ont été battus dans la nuit de vendredi à samedi par la Céleste. Troisième succès de suite pour la troupe de Diego Forlán.

Sans Messi, l'Argentine se prend les pieds dans le tapis

Sans Messi, l'Argentine se prend les pieds dans le tapis

ATS Agence télégraphique suisse

L’Argentine s’est inclinée 2-1 contre l’Uruguay à Buenos Aires. Il s’agissait de son premier match depuis la retraite internationale de Lionel Messi.

Un but contre son camp en seconde période du défenseur argentin Leonardo Balerdi, suivi d’une réalisation chanceuse du milieu uruguayen Maxi Araujo a scellé la défaite des vice-champions du monde 2026.

L’Uruguay tient bon

L’attaquant de l’Atlético Madrid Julián Álvarez a redonné espoir à l’Argentine en réduisant le score à la 73e minute, mais l’Uruguay a tenu bon pour décrocher une troisième victoire de rang pour son nouveau sélectionneur Diego Forlán.

Messi a disputé son dernier match avec l’Argentine en octobre, lors d’une émouvante victoire en match amical d’adieu contre le Bénin, mettant un terme à une carrière internationale ponctuée de 207 sélections et 125 buts.

Privée de son génie de 39 ans vendredi, l’Argentine a peiné à trouver la faille face à une équipe uruguayenne résiliente au cours de ce match amical.