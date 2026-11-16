Romelu Lukaku ne jouera plus avec les Diables Rouges

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Romelu Lukaku a annoncé lundi, à la surprise générale, sa retraite internationale, à 33 ans. Le buteur belge venait pourtant de participer au dernier rassemblement des Diables Rouges en Ligue des Nations, sans toutefois jouer. «Je suis en paix avec ma décision d'arrêter ici», a écrit «Big Rom» sur Instagram, prenant le temps de remercier tout le monde pour cette belle aventure, mais sans donner plus d'explications.

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Son histoire avec la sélection belge s'arrête donc après 16 ans, lui qui avait été lancé en 2010 par Dick Advocaat. Sous les couleurs de la Belgique, «Big Rom» a inscrit 94 (!) buts en 135 capes, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de son pays. Avec la génération dorée belge, il aura participé à 4 Coupes du monde (2014, 2018, 2022 et 2026) et 3 Euros (2016, 2020 et 2024).