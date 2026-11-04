Touché à la cuisse droite face à Aston Villa, Rodri manquera le choc de Liga contre l’Atlético Madrid dimanche. Le milieu du Barça pourrait être absent plusieurs semaines et manquer également les prochains matches de l’Espagne.

Coup dur pour le Barça, qui perd l'un de ses meilleurs joueurs

Coup dur pour le Barça, qui perd l'un de ses meilleurs joueurs

AFP Agence France-Presse

Sorti à la mi-temps du match de Champions League contre Aston Villa mardi, le milieu de terrain du FC Barcelone Rodri souffre d’une blessure musculaire à la cuisse droite et sera indisponible pour le choc dimanche contre l’Atlético Madrid, a annoncé mercredi le club catalan.

Le champion du monde espagnol, touché au «biceps fémoral» de la jambe droite, avait été contraint de céder sa place au jeune Marc Bernal. Le Ballon d’or 2024 sera indisponible pour le choc contre l’Atlético en Liga, a confirmé le club catalan dans son communiqué, sans préciser la durée estimée de l’absence de son joueur.

Selon la presse espagnole, elle pourrait être d’au moins quatre semaines. Le capitaine de la Roja devrait dans ce cas déclarer forfait pour les deux dernières journées de Ligue des nations, contre la République tchèque et l’Angleterre, les 12 et 15 novembre prochains.

Xavi Espart aussi absent

Cette blessure musculaire risque de raviver les critiques en Catalogne au sujet de la gestion de l’entraîneur allemand Hansi Flick, qui avait choisi de laisser Rodri au repos lors de la défaite face au PSG (4-2), mais l’a fait jouer 90 minutes le week-end dernier contre Alavés (6-1).

Le Barça, leader de Liga, devra faire sans Rodri mais aussi sans Xavi Espart dimanche pour conserver sa première place, tandis qu’Eric Garcia, Jules Koundé et Andreas Christensen pourraient faire leur retour dans le groupe blaugrana.