Lucas Werder et Toto Marti

Bien que Ricardo Rodriguez compte déjà dix buts en sélection, cela faisait un bon moment que le latéral gauche n'avait plus pu célébrer un but sous le maillot de la Nati. La dernière fois? Lors de la victoire 2-1 en match amical contre les États-Unis, il y a plus de cinq ans. Mais mardi soir, face à l'Écosse, Ricardo Rodriguez a mis fin à sa série de 65 sélections sans but.

Et il l'a fait avec panache. Le chronomètre du Hampden Park de Glasgow affichait la douzième minute lorsque le vétéran de la Nati envoie un coup franc, tiré depuis l'entrée de la surface de réparation, dans la lucarne, prenant à contre-pied le gardien écossais Angus Gunn. «Il était grand temps. C'était un très beau but», se réjouit-il.

Murat Yakin décide du tireur de penalty

Ses coéquipiers ayant habilement masqué la vue du gardien écossais, Ricardo Rodriguez savait exactement où il devait frapper. Il n'est pas surpris que son plan ait si bien fonctionné. «J'ai déjà tiré quelques coups francs au cours de ma carrière et j'ai déjà marqué des buts de cette manière», explique l'homme aux 146 sélections en équipe nationale. Après la partie, il a malicieusement annoncé, lors d'une interview à la SRF: «Je vais tirer les dix prochains coups de pied arrêtés!»

Son but a fait pencher la balance dès les premières minutes à Glasgow. L'expulsion de l'Écossais Jack Hendry, juste avant le coup franc de Ricardo Rodriguez, a permis à la Suisse de jouer en supériorité numérique durant la quasi-totalité de la rencontre. «Le carton rouge suivi du but a été un début parfait. Cela nous a grandement facilité la tâche», estime le Zurichois. Car auparavant, il n'y a jamais vraiment eu de match facile contre l'Écosse. «On l'a également constaté lors de l'Euro. Ils ont une bonne équipe qui défend extrêmement bien», estime le joueur du Torino.

L'annonce de Ricardo Rodriguez, qui souhaite désormais prendre en charge toutes les situations de coup de pied arrêté de la Suisse, ne s'applique toutefois pas, pour l'instant, aux penalties. «C'est à l'entraîneur de décider qui tire. Mais je suis toujours prêt», déclare-t-il. Ces dernières années, il avait laissé la tâche de tirer depuis le point de penalty à ses coéquipiers, après que l'ancien tireur numéro un eut raté trois penalties d'affilée.