La polyvalence d'Ana Maria Crnogorcevic, le but collectif magnifique d'Iman Beney, la rentrée percutante de Smilla Vallotto, les quatre buts inscrits... Pia Sundhage avait des raisons d'être heureuse ce mardi en Ecosse, même si son équipe n'a pas été brillante.

«Le but d'Iman, on aura du plaisir à le voir et le revoir encore»

Pia Sundhage veut rester à la tête de la Nati l'année prochaine. Photo: keystone-sda.ch

«Si mon équipe a été plus efficace que brillante? Si vous voulez oui, c'est un résumé correct», sourit Pia Sundhage, quelques minutes après la victoire 4-3 de son équipe de Suisse, ce mardi à Dunfermline. La Suédoise accepte le constat, mais tient dans le même temps à relever le mérite de ses joueuses.

«Il faut considérer plusieurs aspects. L'un d'entre eux est le fait d'avoir remporté ce match avec des belles performances d'Ana Maria Crnogorcevic et Noemi Ivelj en défense centrale, alors qu'elles ont toutes deux peu de minutes à ce poste», a commencé par relever la sélectionneuse de la Nati. Confrontée à une pénurie de défenseuses centrales (il sera bientôt temps d'appeler Amina Muratovic), et au forfait de dernière minute de Viola Calligaris, Pia Sundhage n'a en effet pas eu d'autre choix que de bricoler ce mardi à Dunfermline.

Pas de risques avec Viola Calligaris

«Viola était touchée et on n'a pas voulu prendre le moindre risque avec elle, notamment en raison de ses échéances à venir avec la Juventus», a indiqué la Suédoise. En clair: en quart de finale de l'Euro, ou dans tout autre match décisif, l'indiscutable titulaire qu'est Viola Calligaris aurait joué, mais pour une rencontre amicale, non. Alors, Pia Sundhage a fait reculer Noemi Ivelj d'un cran en première période et a fait entrer Ana Maria Crnogorcevic, meilleure buteure de l'histoire de la Nati, à sa place après la pause! «Avec son expérience, Ana s'en est très bien sortie», l'a complimentée la Suédoise, admirative au sujet d'une joueuse qui peut évoluer aussi bien en attaque qu'au poste de latérale... et désormais en défense centrale. Son jeu de tête a fait du bien face à des Ecossaises performantes dans les duels, son sens de l'anticipation aussi.

«C'est une grande victoire, ici en Ecosse, contre une bonne équipe, même s'il y a eu des choses qu'on aurait pu faire mieux, notamment à mi-terrain. Je suis heureuse qu'on ait marqué quatre fois. Battre le Canada et l'Ecosse en quatre jours, c'est top», s'est réjouie Pia Sundhage, laquelle a regretté que ses joueuses ne prennent pas plus la profondeur. «L'Ecosse jouait haut. Et avec notre vitesse, on aurait dû leur faire mal plus souvent», a-t-elle estimé.

Le but d'Iman Beney, la grande classe

Cela a été le cas notamment sur le deuxième but suisse, inscrit par Iman Beney après un appel tranchant dans le dos de la défense écossaise. Géraldine Reuteler avait tout compris et envoyé sa passe dans le bon timing. «Le but est splendide. Mais justement, on aurait dû le faire à plusieurs reprises», a insisté Pia Sundhage. Partie de Livia Peng, l'action a transité par plusieurs joueuses pour finir au fond des filets de Lee Gibson.

«Ce grand but, on aura du plaisir à le voir et le revoir encore. Et regardez qui a marqué: Iman Beney, Smilla Vallotto et Sydney Schertenleib: trois jeunes et talentueuses joueuses. C'est super.»

Pia Sundhage sera là en novembre quoi qu'il arrive

On le sent, on le voit, Pia Sundhage prend du plaisir avec ses joueuses. Sera-t-elle encore là pour les diriger l'an prochain, alors que son contrat arrive à échéance le 31 décembre? Elle a indiqué à l'ASF sa volonté de continuer, mais la réponse de la Fédération n'a pas encore été apportée. «On va s'asseoir autour d'une table la semaine prochaine. J'ai envie de continuer», a-t-elle encore une fois affirmé ce mardi à Dunfermline. Et si l'ASF lui disait non, serait-elle encore là en novembre pour le stage au soleil? «Oui. Mon contrat dure jusqu'en décembre. Quoi qu'il arrive, je serai là.» En espérant fortement que l'ASF et elle se soient mises d'accord d'ici quelques jours.