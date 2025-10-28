Un but pour Iman Beney, un pour Smilla Vallotto! Les Romandes ont fait le job ce mardi à Dunfermline, tout comme Sydney Schertenleib, auteure d'un doublé. Les Suissesses se sont imposées 4-3 face à l'Ecosse dans ce match amical important pour l'avenir de Pia Sundhage.

Iman Beney a marqué le deuxième but pour l'équipe de Suisse ce mardi à Dunfermline. Photo: Bruce White/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Pia Sundhage, en fin de contrat dans un peu plus de soixante jours, sera-t-elle encore sur le banc de la Nati dès le 1er janvier? Cette fenêtre internationale d’octobre a en tous les cas représenté une belle publicité pour la sélectionneure, grâce à ces deux victoires face au Canada (1-0) et en Ecosse (4-3) ce mardi. La balle est désormais dans le camp de l’ASF, comme l’on dit, mais les dix jours qui viennent de se dérouler vont clairement jouer en faveur de la Suédoise dans la prise de décision. Il apparaît bien difficile pour l’ASF de ne rien lui proposer dans les jours qui viennent, elle qui a rempli son contrat lors de l’Euro et a su entretenir cette dynamique une fois l’automne venu.

La Suisse, efficace, a fait la différence ce mardi grâce à un doublé de Sydney Schertenleib, mais aussi à un but d'Iman Beney et à un de Smilla Vallotto, ses deux «shooting-stars» romandes, tandis que Leila Wandeler n'est elle malheureusement pas sortie du banc.

La Suisse bousculée en première période

La Suisse, vainqueure au final, s’est fait bousculer en première période par des Ecossaises épatantes de combativité et de «fighting spirit» dans ce stade de Dunfermline si «british» avec ses quatre tribunes angulaires et bien séparées, mais aux sièges remplis à moitié. Il y avait ainsi à peine plus de 5000 spectatrices et spectateurs ce mardi soir pour cette affiche amicale, mais l’ambiance a été fort sympathique et ce dès les premières notes du fameux «Flowers of Scotland», un hymne toujours émouvant, que l’on apprécie la cornemuse ou non. La Nati a eu droit à tous les clichés écossais, que ce soit autour du terrain ou dessus, avec un jeu très direct imposé par son adversaire, lequel est parti à l’assaut dès le coup d’envoi.

Une équipe de Suisse efficace, pas flamboyante

Les Suissesses ont eu beau essayer de mettre le pied sur le ballon, étant supérieures techniquement à leurs adversaires, elles ont eu toutes les peines du monde à le faire. L’Ecosse s’est ainsi créé le plus d’occasions au cours de la première période, les joueuses de Pia Sundhage se montrant a contrario très efficaces, ce qui n’a pas toujours été leur qualité première.

Le premier but d'Iman Beney avec la Nati

Sydney Schertenleib a ainsi inscrit le 0-1 à la 24e, un peu contre le cours du jeu, sur un centre parfait de l’invitée-surprise Alisha Lehmann, titularisée en raison du forfait d’Aliyah Pilgrim, seule buteuse du succès face au Canada vendredi. Les Ecossaises ont égalisé par Kathleen McGovern, sur une intervention hasardeuse de Julia Stierli (36e, 1-1) et ont ensuite même tiré sur la latte! La Nati était en difficulté, mais une ouverture lumineuse de Géraldine Reuteler, la meilleure Suissesse cet été, a permis à Iman Beney d’aller inscrire le 1-2 avec un grand sang-froid (41e) pour son tout premier but en équipe nationale.

Iman Beney jubile: elle vient d'inscrire son premier but avec l'équipe de Suisse! Photo: keystone-sda.ch

A noter que l’action est partie des pieds de Livia Peng pour arriver jusque dans ceux de la Valaisanne d’origine nord-vaudoise via… sept étapes, dont la passe décisive sublime de Géraldine Reuteler, on l’a dit. Une action collective de grande classe, qui a eu de quoi ravir les esthètes, et Pia Sundhage bien sûr.

De quoi mener au score à la pause? Non! Sur un corner écossais en toute fin de première période, Livia Peng manquait d’autorité dans ses six mètres et le ballon rebondissait sur la malheureuse Géraldine Reuteler pour un autogoal bien malchanceux (45e, 2-2). Quel spectacle à Dunfermline!

Un doublé pour Sydney Schertenleib

Pia Sundhage, sans doute mécontente du jeu proposé et du manque de liant entre son milieu de terrain et l’attaque, décidait de faire entrer Smilla Vallotto à la pause, justement pour améliorer cet aspect. La vision du jeu et la technique de la Genevoise ont fait du bien et la Suisse a pu prendre l’avantage grâce à Sydney Schertenleib, encore elle (51e, 2-3). Son tir, légèrement dévié, a surpris la gardienne écossaise Lee Gibson après une jolie action personnelle.

Smilla Vallotto marque le but de la soirée

Le plus beau but de la soirée, et de loin, a cependant été à mettre au crédit de Smilla Vallotto. La frappe monumentale de la joueuse de Wolfsburg a permis à la Suisse de prendre le large (72e, 2-4) et ce tir ne devait rien à personne, sinon au talent de la milieu de terrain genevoise. Géraldine Reuteler s'offrait grâce à ce but sa deuxième passe décisive de la soirée, mais c'est bien la classe de Smilla Vallotto qui a fait la différence sur ce coup.

Malgré quelques frayeurs en fin de match, et la réduction du score écossaise à 4-3 dans les arrêts de jeu grâce à Caroline Weir, la star du Real Madrid de retour dans sa ville natale le temps d'un match, la Suisse a tenu bon, dans une atmosphère toujours aussi sympathique, et a pu ramener cette victoire à la maison. Prochaine étape pour les Suissesses, le rassemblement de novembre, avec sans doute un camp d'entraînement à l'étranger, de préférence au soleil. Pour la dernière de Pia Sundhage? La question sera réglée bien avant, c'est une certitude.