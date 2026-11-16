On ne sait pas encore qui l’UEFA soutiendra lors de la prochaine élection pour la présidence de la FIFA. Mais Philippe Diallo, président de la FFF, pourrait bien se porter candidat.

Le boss du football français brigue-t-il la présidence de la FIFA?

Le boss du football français brigue-t-il la présidence de la FIFA?

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Gianni Infantino aura-t-il bientôt un nouveau concurrent de poids venu de France? Comme l’écrit le journal britannique «The Guardian», Philippe Diallo devrait être proposé mardi par l’UEFA comme candidat. Le juriste préside depuis 2023 la Fédération française de football (FFF) et est membre du comité exécutif de l’UEFA.

Au cours des derniers mois, il s’est également distingué dans ces fonctions par ses critiques virulentes envers Gianni Infantino. «La direction de la FIFA ne correspond pas aux standards que représente le football», pouvait-on notamment lire dans une déclaration de la FFF lancée par Philippe Diallo en septembre dernier. Les critiques portaient notamment sur les projets de vente partielle de la Coupe du monde du président de la FIFA.

Arsène Wenger a renoncé

Depuis quelque temps déjà, les spéculations vont bon train sur la personne que l’UEFA soutiendra comme adversaire de Gianni Infantino lors de la prochaine élection à la présidence de la fédération mondiale de football, en mars prochain. Avec l’ancien entraîneur d’Arsenal Arsène Wenger, un candidat prometteur aurait apparemment renoncé il y a quelques jours. Un soutien à Kozo Tashima serait également envisageable: le président d’honneur de la fédération japonaise de football a annoncé sa candidature début novembre.

Jusqu’ici, personne ne s’est clairement distingué au sein de l’UEFA et Philippe Diallo devrait difficilement être contesté au sein de la fédération européenne. Une chose est néanmoins certaine: le temps presse. Les candidatures pour l’élection de mars doivent être déposées d’ici mercredi.