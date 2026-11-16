Le comité exécutif de l'UEFA a désigné lundi Philippe Diallo, le patron de la Fédération française de football (FFF), pour être candidat à la présidence de la FIFA, face au sortant Gianni Infantino lors de l'élection prévue le 18 mars 2027 à Rabat.
La candidature de M. Diallo doit être formellement ratifiée mardi par le Comité exécutif de la FFF, a précisé la Confédération européenne. La date limite du dépôt des candidatures à la présidence de la Fifa est prévue mercredi à minuit.
«Lors d’une réunion dirigée par le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, les fédérations nationales représentées au sein du Comité exécutif de l’UEFA ont invité Philippe Diallo à se porter candidat à l’élection présidentielle de la FIFA en mars 2027. Elles lui ont assuré à l’unanimité leur soutien total», a indiqué l’UEFA. M. Diallo a accepté cette invitation à se porter candidat.
Avec la candidature de M. Diallo, juriste âgé de 63 ans, les détracteurs européens disposent enfin d’un candidat susceptible de mettre fin à la domination d’Infantino. Outre le Haut-Valaisan, qui souhaite être réélu pour un quatrième mandat malgré de vives critiques, seul le Japonais Kozo Tashima, membre du Conseil de la FIFA, a déposé sa candidature à ce jour. On ne lui accorde toutefois aucune chance réaliste d’être élu.