Philippe Diallo, président de la FFF, a été désigné par l’UEFA pour se présenter contre Gianni Infantino à la présidence de la FIFA. L’élection se tiendra le 18 mars 2027 à Rabat.

ATS Agence télégraphique suisse

Le comité exécutif de l'UEFA a désigné lundi Philippe Diallo, le patron de la Fédération française de football (FFF), pour être candidat à la présidence de la FIFA, face au sortant Gianni Infantino lors de l'élection prévue le 18 mars 2027 à Rabat.

La candidature de M. Diallo doit être formellement ratifiée mardi par le Comité exécutif de la FFF, a précisé la Confédération européenne. La date limite du dépôt des candidatures à la présidence de la Fifa est prévue mercredi à minuit.

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«Lors d’une réunion dirigée par le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, les fédérations nationales représentées au sein du Comité exécutif de l’UEFA ont invité Philippe Diallo à se porter candidat à l’élection présidentielle de la FIFA en mars 2027. Elles lui ont assuré à l’unanimité leur soutien total», a indiqué l’UEFA. M. Diallo a accepté cette invitation à se porter candidat.

Avec la candidature de M. Diallo, juriste âgé de 63 ans, les détracteurs européens disposent enfin d’un candidat susceptible de mettre fin à la domination d’Infantino. Outre le Haut-Valaisan, qui souhaite être réélu pour un quatrième mandat malgré de vives critiques, seul le Japonais Kozo Tashima, membre du Conseil de la FIFA, a déposé sa candidature à ce jour. On ne lui accorde toutefois aucune chance réaliste d’être élu.