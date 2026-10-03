Sept personnes ont fait face aux juges dans une affaire de manipulation présumée de la gestion arbitrale. Ce nouveau scandale secoue la Fédération turque de football, déjà marquée par des affaires de paris illégaux.

AFP

Le patron des arbitres de football en Turquie et quatre autres personnes ont été placés en détention provisoire dans le cadre d’une affaire qui fait trembler toute la Fédération turque de football (TFF), a rapporté samedi l’agence de presse Anadolu.

Ferhat Gündogdu, président du Comité central des arbitres (MHK) de la TFF, et six autres personnes ont comparu vendredi devant un juge, au tribunal de Caglayan à Istanbul, pour répondre d’accusations de manipulation du processus de gestion des arbitres.

149 arbitres déjà suspendus

Ils sont accusés notamment de «falsification de documents officiels», d’«abus de confiance» et d’«acquisition illégale de données personnelles». Le juge a ordonné le placement en détention de cinq d’entre eux et accordé une libération conditionnelle aux deux autres, a précisé Anadolu. Il s’agit du dernier scandale en date à secouer le football turc, un an après que la TFF a suspendu 149 arbitres pour des faits de paris illégaux.

Jeudi soir, la police spécialisée dans la lutte contre les paris illégaux et la criminalité liée au sport avait aussi interpellé Yasin Kol, arbitre de Süper Lig, la première division turque, et un arbitre assistant, selon des médias.

Le ministre de la Justice, Akin Gurlek, a déclaré que les procureurs examinaient des «allégations d’ingérence dans l’établissement des classements des arbitres, dans les désignations – pour les matches, ndlr –, les processus de notation et de nomination, ainsi que les examens» de contrôle de connaissances des règles.

Salle de la VAR fouillée

Lors des perquisitions, la police a notamment fouillé la salle de l’arbitrage vidéo (VAR) au siège de la TFF à Istanbul. Selon des observateurs, l’enquête serait liée au scandale des paris de l’an dernier et pourrait toucher la fédération. Ces nouvelles étapes judiciaires «semblent bien être la suite de 2025, et il est probable que cela se poursuive», a déclaré à l’AFP le journaliste sportif Ayhan Sensoy.

Auteur en 2024 d’un livre sur le sujet, «Bahis Cukuru» – soit «La Fosse au jeu» –, Ayhan Sensoy doute que les actuels dirigeants du football turc «aient la moindre chance de rester en fonction».

Pour l’heure, la TFF ne s’est pas directement exprimée sur ces arrestations. Ses hauts responsables devaient rentrer samedi en Turquie, après avoir assisté vendredi soir à Liège à la défaite 3-0 de l’équipe nationale face à la Belgique, en match de Ligue des nations.