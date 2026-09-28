Noah Okafor porte un nouveau bijou autour de son cou. Le footballeur suisse s'est offert une chaîne en diamants à l'effigie de son maillot avec l'équipe de Suisse.

Björn Lindroos

Noah Okafor adore les vêtements de luxe et les bijoux. L'attaquant suisse a déjà souvent présenté fièrement ses accessoires, ses montres et ses colliers. Et voilà qu'un nouveau bijou vient s'ajouter à sa collection.

Le joueur de Leeds s'est fait faire une nouvelle chaîne par le joaillier belge Berete Jewellers. Et le pendentif a de quoi faire parler. La chaîne est ornée d'un grand maillot serti de diamants. Sur la poitrine figurent les armoiries suisses et sur la manche, le drapeau du Nigeria, deuxième patrie de Noah Okafor. Au dos, on peut lire «Oka», suivi du numéro 4. Prononcé à l'anglaise, cela donne son nom de famille. Le collier lui-même est de style «Edelweiss» et est également orné de diamants.

Le joaillier estime son prix à un montant élevé

Le joaillier belge présente fièrement son nouveau collier dans deux publications Instagram. L'une d'elles comprend notamment une vidéo montrant comment il l'a confectionné, en collaboration avec le footballeur et ses deux frères, Isaiah et Elijah. Particularité: Noah Okafor a récemment annoncé sa retraite de l'équipe nationale suisse. Et pourtant, c'est un maillot de la Nati qui orne désormais son cou.

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On ignore combien Noah Okafor a déboursé pour cette chaîne. Mais Blick s'est renseigné auprès d'un bijoutier. Lazar Cebbar, de la boutique Elizza Fine Jewellery à Zurich, estime: «En ce qui concerne la valeur, je donnerais volontairement une fourchette relativement large: entre 100'000 et 300'000 francs environ, selon le poids réel, la qualité des pierres et, surtout, s'il s'agit de diamants naturels ou synthétiques.»

L'expert est enthousiasmé par le savoir-faire artisanal: «Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est le sertissage en pavé mosaïque très élaboré. Les petites pierres serrées les unes contre les autres et les baguettes serties à l'aveugle, vertes, rouges et blanches, sont particulièrement exigeantes sur le plan technique. Je trouve également très réussie la combinaison d'or blanc et d'or rose, ainsi que la conception en trois dimensions du pendentif. D'un point de vue artisanal, c'est sans aucun doute une pièce remarquable – tous mes compliments au fabricant.»