Rafel Navarro maintient sa confiance à Livia Peng pour les barrages du Mondial contre Israël. Alayah Pilgrim est absente, tandis qu’Alisha Lehmann fait son retour dans le groupe suisse.

Alisha Lehmann fait son retour avec la Nati pour les barrages face à Israël

Alisha Lehmann fait son retour avec la Nati pour les barrages face à Israël

ATS Agence télégraphique suisse

Livia Peng reste la no 1 dans les cages de l'équipe de Suisse féminine. Le sélectionneur Rafel Navarro mise à nouveau sur la gardienne de Chelsea pour les deux matchs de barrage de la Coupe du monde contre Israël.

Lors de l'annonce de sa sélection, Rafel Navarro a rappelé que la Suisse disposait de trois bonnes gardiennes. Mais Peng continue de bénéficier de sa confiance et devrait être entre les poteaux tant lors du match aller que lors du match retour contre Israël.

Alayah Pilgrim absente

Alayah Pilgrim ne sera en revanche pas disponible. L’attaquante de 23 ans de l’AS Roma ne se sent pas encore à 100%, a déclaré l'Espagnol. C’est pourquoi il renonce à la faire jouer lors de ces deux rencontres. Rafel Navarro espère toutefois un retour rapide.

Alisha Lehmann fait elle son retour dans le groupe. Rafel Navarro estime que sa situation en Angleterre n’est pas optimale, mais ce qui compte pour lui, c’est que Lehmann joue à nouveau régulièrement. Il continue de considérer l'athlète de 27 ans comme une joueuse importante.

Ramona Bachmann n’a pas été retenue.Rafel Navarro n’a toutefois pas écarté la joueuse d'YB. Ramona Bachmann, 35 ans, reste dans son champ de vision, mais elle n'est pour l’instant pas encore à 100% de ses capacités.

Puissance offensive

Rafel Navarro mise sur l’attaque contre Israël. Son cadre de 23 joueuses comprend, outre trois gardiennes et six défenseuses, 14 joueuses à vocation offensive. Le sélectionneur s’attend à ce que les Suissesses affrontent un adversaire recroqeuvillé en défense. Il s'attend à ce qu’Israël évoluera en 5-3-2 ou en 5-4-1.

C’est pourquoi l'Espagnol mise sur des atouts offensifs capables de trouver des solutions dans les derniers mètres. La préparation sera notamment axée sur des solutions pour contrer la défense compacte israélienne. Ces deux matches de barrage doivent également permettre de montrer les progrès réalisés par son équipe au cours des derniers mois. La Suisse doit se montrer offensive, faire preuve d’audace avec le ballon et chercher à remporter la rencontre dès le coup d’envoi.

Une seule joueuse de Women's Super League

La faible représentation de la Women’s Super League est frappante. Avec Coumba Sow, une seule joueuse issue du championnat de Suisse figure dans la sélection. Rafel Navarro dit suivre régulièrement cette ligue. Mais selon lui, bien que le niveau se soit amélioré, il demeure encore nettement inférieur à celui des meilleures ligues européennes.

Le match aller du premier tour des barrages aura lieu vendredi 9 octobre à Mezökövesd, en Hongrie (18h30). Le match retour aura lieu quatre jours plus tard à Sion. Si la Suisse s'impose face à Israël, elle affrontera l'Autriche ou le Kosovo au tour suivant. L'objectif principal reste la qualification pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.