Murat Yakin s'est plaint de la longueur du gazon avant d'affronter la Macédoine du Nord samedi. La pelouse n'est pas assez bien tondue, s'agace le sélectionneur national.

Nick Rohner

Murat Yakin a répondu aux questions des journalistes macédoniens et suisses lors de la conférence de presse organisée la veille du match de la Ligue des Nations contre la Macédoine du Nord. Lorsqu'un journaliste local lui a demandé pourquoi la Suisse ne s'était pas entraînée dans le stade Todor Proeski ce vendredi, le sélectionneur en a profité pour se plaindre du gazon.

«On ne peut pas jouer au football comme ça»

Outre la gestion du temps et du déplacement, le sélectionneur national a en effet invoqué une autre raison: «Je pense que quand on voit un gazon dont les brins mesurent 7 centimètres, on peut s'estimer heureux d'avoir pris la décision de s'entraîner en Turquie ce vendredi matin.» La Nati a en effet passé la semaine à Belek avant de prendre l'avion pour Skopje vendredi après-midi.

«Je serais content si ce gazon était tondu d’ici demain, car on ne peut pas jouer au football comme ça», a ajouté Murat Yakin avec un sourire taquin. Les responsables ont encore vingt-quatre heures pour y remédier. La Nati entamera sa «mission remontée» en Ligue A samedi à 20h45. Gazon tondu ou non!