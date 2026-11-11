Le CF Montréal, club de football évoluant MLS, pourrait quitter la ville québécoise. Son propriétaire Joey Saputo a annoncé le 10 novembre 2026 la mise en vente de la franchise, provoquant l'inquiétude.

ATS Agence télégraphique suisse

Montréal craint que son club évoluant en MLS, le championnat de football nord-américain, ne soit délocalisé. Son propriétaire a annoncé la mise en vente de la franchise.

Le président et fondateur du CF Montréal, Joey Saputo, a annoncé, très ému lundi soir, avoir «pris la décision d'entamer un processus structuré en vue de la vente du club».

Même destin que pour le baseball?

«Notre préférence est de trouver le bon acheteur ici afin que le club demeure à Montréal», a ajouté l'homme d'affaires canadien devant la presse, sans toutefois pouvoir garantir son maintien dans la métropole québécoise.

Dans une ligue fermée comme la MLS, la délocalisation d'une franchise dans une autre ville est possible. L'annonce de la mise en vente du CF Montréal a suscité des craintes au sein de la classe politique au Québec, province francophone qui a été profondément marquée par le départ en 2004 de l'équipe de baseball montréalaise, les Expos, alors relocalisée à Washington.

Ce club, qui portait jusqu'en 2021 le nom de l'Impact, vient de connaître l'une de ses pires saisons depuis son entrée en 2012 en MLS, avec seulement six victoires et 26 points engrangés en 34 matches.