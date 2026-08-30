Un grand Messi met fin à la disette de l'Inter Miami

L'Inter Miami a brisé sa série de cinq matches sans victoire grâce à Lionel Messi, auteur de quatre buts et une passe décisive samedi face au CF Montréal. Le club attend son nouvel entraîneur, Kily Gonzalez.

ATS Agence télégraphique suisse

Lionel Messi a inscrit un quadruplé samedi en MLS. L'Argentin a brillé lors de la large victoire (7-1) de l'Inter Miami à domicile contre le CF Montréal et son attaquant suisse Noah Streit, mettant fin à une série de cinq matches sans victoire de son équipe.

Les tenants du titre ont étrillé l'avant-dernier de la Conférence Est grâce à la star argentine qui a, en plus de ses quatre buts, délivré une passe décisive à celui qui était déjà son coéquipier au Barça, Luis Suarez. Cerise sur le gâteau: Messi a inscrit son coup-franc signature du gauche à l'entrée de la surface de réparation juste avant le coup de sifflet final.

L'Inter Miami, qui restait sur quatre défaites et un nul, avait annoncé jeudi se séparer de son entraîneur, Guillermo Hoyos. Ce sera un autre Argentin, Kily Gonzalez, qui va prendre les rênes de Miami, deuxième de la Conférence Est à dix points du leader Nashville, dès qu'il aura obtenu son permis de travail.