L'Inter Miami se sépare de son entraîneur

L'Inter Miami se sépare de Guillermo Hoyos après une mauvaise série. L'Argentin sera remplacé par Kily Gonzalez, ancien coéquipier de Lionel Messi.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Inter Miami de Lionel Messi s'est séparé jeudi de son coach Guillermo Hoyos, le club traversant une fade série de cinq matches sans victoire. L'entraîneur argentin sera remplacé par son compatriote et ancien joueur de l'Albiceleste Kily Gonzalez.

Des proches de Lionel Messi

Kily Gonzalez (52 ans), qui n'a aucune expérience d'entraîneur à l'étranger, «prendra ses fonctions dès qu'il aura obtenu les permis de travail nécessaires», a déclaré le club floridien de MLS dans un communiqué, ajoutant que Guillermo Hoyos gardera ses fonctions le temps que le nouvel entraîneur arrive.

Guillermo Hoyos, très proche de Messi et de sa famille, avait pris les rênes de l'Inter Miami en avril après la démission surprise de Javier Mascherano, lequel avait mené l'équipe à son premier titre de champion en décembre. Kily Gonzalez connaît aussi bien l'attaquant argentin, avec qui il a joué en équipe nationale au début de la carrière de Lionel Messi.