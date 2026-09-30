L’Université de Buenos Aires va honorer Lionel Messi

L’Université de Buenos Aires va décerner à Lionel Messi un doctorat honoris causa pour sa carrière et son rôle dans la représentation de l’Argentine. Une distinction remise avant ses adieux à l’Albiceleste.

L'Université de Buenos Aires (UBA) va décerner un titre de Docteur Honoris Causa Lionel Messi. Ce diplôme vise à distinguer sa carrière sportive et de la manière dont il a représenté l'Argentine, a annoncé mercredi l'institution. Cette distinction lui sera remise le mardi 6 octobre, avant son match d'adieu avec l'équipe nationale argentine contre le Bénin, au stade Monumental de Buenos Aires.

Le Conseil supérieur de l'UBA a approuvé cette distinction à l'unanimité et a souligné que le parcours du champion du monde et octuple Ballon d'Or constituait «un exemple d'excellence, de persévérance, d'humilité et de comportement éthique».

«Un exemple»

L'idole des Argentins a mené sa sélection au sacre lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022. La «Pulga» a également remporté deux Copa América avec l'Albiceleste, en 2021 et 2024, un titre olympique en 2008 et disputé deux finales mondiales, en 2014 et cette année. Messi est «un exemple et un ambassadeur de notre culture populaire et de notre identité nationale», a déclaré le recteur de l'université Ricardo Gelpi, cité dans le communiqué.

Lors du match amical contre le Bénin, Messi clôturera, à 39 ans, plus de deux décennies d'histoire avec l'Albiceleste, dont il est le meilleur buteur de tous les temps (125 buts), le meilleur passeur (68) et le joueur ayant disputé le plus de matches (207).