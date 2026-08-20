Après la finale de la Champions League 2018, Loris Karius a vécu des années très difficiles. Le gardien allemand révèle avoir reçu des menaces de mort et bénéficié d’une protection policière avant de relancer sa carrière avec Schalke.

Nick Rohner

Loris Karius connaît actuellement un second souffle avec Schalke 04. La saison dernière, il a contribué au retour de son équipe en Bundesliga. Mais le chemin pour retrouver le plus haut niveau a été long et difficile.

Dans le podcast «TOMorrow», le gardien allemand revient sur le moment le plus sombre de sa carrière: la finale de Champions League 2018. Alors qu’il portait encore le maillot de Liverpool, Loris Karius avait subi une commotion cérébrale contre le Real Madrid avant de commettre deux erreurs qui avaient coûté cher à son équipe. Des années plus tard, il raconte les menaces de mort reçues après cette rencontre, la protection policière dont il a bénéficié et les difficultés qui ont suivi.

«J’ai bénéficié d’une protection policière»

Liverpool avait perdu la finale de Champions League 2018 (1-3) et Loris Karius avait été directement impliqué sur deux des buts madrilènes. Après la rencontre, le gardien s’était présenté devant les journalistes pour présenter ses excuses aux supporters et au club.

Mais les semaines suivantes ont été particulièrement difficiles pour lui. «À l’époque, j’ai bénéficié d’une protection policière devant chez moi pendant quelques jours. Je n’ai pas lu les menaces, mais il s’agissait de menaces de mort contre moi et ma famille. La police les a prises tellement au sérieux qu’elle a fini par assurer une surveillance 24 heures sur 24 devant chez moi. Ce n’est pas très agréable de voir la police postée devant chez toi.»

Après cette finale, Loris Karius n’a plus jamais joué pour Liverpool. Il a d’abord été prêté au Besiktas, en Süper Lig. «Cette période a été très difficile pour moi. J’ai un peu perdu l’envie de jouer au football et j’étais souvent incapable de réaliser mes meilleures performances», poursuit-il.

Loris Karius a ensuite rejoint l’Union Berlin puis Newcastle, sans parvenir à retrouver son meilleur niveau. Puis une période difficile était devenue presque inévitable: le gardien s’est retrouvé sans club pendant six mois.

Un nouveau départ à Schalke

Puis les choses ont commencé à s’améliorer. En janvier 2025, Loris Karius a signé au FC Schalke 04. Il est rapidement devenu le gardien numéro un et n’a plus quitté cette place. Lors de la remontée de Schalke en Bundesliga en 2026, l’Allemand a joué un rôle important. Il est rapidement devenu l’un des chouchous des supporters.

La saison dernière, Schalke a terminé avec la meilleure défense du championnat, avec seulement 31 buts encaissés. Loris Karius a, lui, réalisé 14 clean sheets en 34 matches.