Servette Chênois connaît son adversaire au troisième tour qualificatif de la Champions League. Les Genevoises affronteront le Sparta Prague en match aller-retour, les 26 août et 2 septembre.

Servette Chênois connaît désormais son dernier adversaire sur sa route vers la phase de ligue de la Ligue des champions dames suite au tirage au sort qui s'est tenu mardi à Nyon. Les championnes de Suisse rencontreront en barrages le Sparta Prague, champion de Tchéquie en titre. L'équipe entraînée par Cristian Toro jouera le match aller à l'extérieur le 26 août, et le match retour se tiendra une semaine plus tard à Genève.

Le Sparta Prague avait éliminé les joueuses d'YB en huitièmes de finale d'Europa League la saison dernière. Les Tchèques avaient effacé une défaite 3-0 lors du match retour à Berne. En cas d'échec face au Sparta, Servette Chênois poursuivra son parcours au deuxième tour qualificatif d'Europa League.

De très belles affiches

Servette Chênois évolue dans la «voie des champions», qui réunit les clubs engagés dans ce parcours de qualification. Les trois autres affiches de cette voie opposeront le PSV Eindhoven à HB Køge, le SK Brann à l’Austria Vienne et OH Leuven au Czarni Sosnowiec.

Dans la «voie de la ligue», le tirage a notamment donné lieu à un duel entre l’Eintracht Francfort et le Paris Saint-Germain, ainsi qu’à des affiches entre Wolfsburg et l’Inter Milan, Chelsea et la Real Sociedad, ou encore l’Ajax Amsterdam et le Real Madrid.