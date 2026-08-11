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Un dernier obstacle
Servette Chênois connaît son adversaire pour le troisième tour

Servette Chênois connaît son adversaire au troisième tour qualificatif de la Champions League. Les Genevoises affronteront le Sparta Prague en match aller-retour, les 26 août et 2 septembre.
Publié: 11.08.2026 à 14:15 heures
|
Dernière mise à jour: 11.08.2026 à 14:19 heures
Servette Chênois devra se défaire du Sparta Prague pour rêver de Champions League.
Photo: IMAGO/Sports Press Photo
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ATS Agence télégraphique suisse et Blick Sport

Servette Chênois connaît désormais son dernier adversaire sur sa route vers la phase de ligue de la Ligue des champions dames suite au tirage au sort qui s'est tenu mardi à Nyon. Les championnes de Suisse rencontreront en barrages le Sparta Prague, champion de Tchéquie en titre. L'équipe entraînée par Cristian Toro jouera le match aller à l'extérieur le 26 août, et le match retour se tiendra une semaine plus tard à Genève.

Le Sparta Prague avait éliminé les joueuses d'YB en huitièmes de finale d'Europa League la saison dernière. Les Tchèques avaient effacé une défaite 3-0 lors du match retour à Berne. En cas d'échec face au Sparta, Servette Chênois poursuivra son parcours au deuxième tour qualificatif d'Europa League.

De très belles affiches

Servette Chênois évolue dans la «voie des champions», qui réunit les clubs engagés dans ce parcours de qualification. Les trois autres affiches de cette voie opposeront le PSV Eindhoven à HB Køge, le SK Brann à l’Austria Vienne et OH Leuven au Czarni Sosnowiec.

Dans la «voie de la ligue», le tirage a notamment donné lieu à un duel entre l’Eintracht Francfort et le Paris Saint-Germain, ainsi qu’à des affiches entre Wolfsburg et l’Inter Milan, Chelsea et la Real Sociedad, ou encore l’Ajax Amsterdam et le Real Madrid.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
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