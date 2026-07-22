Giovanni Malago a expliqué qu'il était en contact régulier avec Pep Guardiola concernant le poste de sélectionneur de l'équipe d'Italie. Andrea Pirlo et Roberto Mancini sont également sur les rangs.

AFP Agence France-Presse

Le patron de la Fédération italienne de football (FIGC), Giovanni Malago, a confirmé mercredi être en contact régulier avec le légendaire entraîneur espagnol Pep Guardiola, qui pourrait devenir le nouveau sélectionneur de l'Italie.

Interrogé sur X par le site Chronache di spogliatoio (chroniques des vestiaires) sur la possibilité d'augmenter le budget destiné à l'embauche du nouveau sélectionneur des Azzuri dans le cas d'un «nom qui fait tant parler de lui ces dernières heures, Guardiola», Giovanni Malago a répondu par l'affirmative.

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«Oui, et c'est une exception pour des raisons évidentes, que je ne vais pas expliquer ici, mais il n'est pas dit que cela aboutisse, mais je pense tout de même qu'il était juste et important d'ouvrir un dialogue et de le maintenir», a-t-il affirmé. «Ce n'est absolument pas un manque de respect envers les autres candidats, loin de là, car la discussion les concernant a déjà commencé», a ajouté le patron du foot italien.

Mancini et Pirlo sur les rangs

Giovanni Malago Malago a également assuré que la fédération ne se limitait pas aux trois noms les plus cités - le champion du monde 2006 Andrea Pirlo, Roberto Mancini et Guardiola - dans le choix du sélectionneur.

L'Italie, quadruple championne du monde et double championne d'Europe, a échoué cette année pour la troisième fois d'affilée à se qualifier pour la phase finale d'une Coupe du monde. Pep Guardiola, 55 ans, vient de quitter Manchester City après avoir entraîné le club anglais pendant dix ans, au cours desquels il a remporté 20 titres.