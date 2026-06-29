Enzo Maresca succède à Pep Guardiola

ATS Agence télégraphique suisse
Adjoint de Guardiola en 2022-2023, Enzo Maresca s'est engagé pour trois saisons, soit jusqu'en 2029, a précisé le club du nord-ouest de l'Angleterre, poids lourd de la Premier League et du continent européen.
Il était libre depuis son renvoi le 1er janvier de Chelsea, qu'il a dirigé pendant un an et demi et avec qui il a gagné la Ligue Conférence et la Coupe du monde des clubs à l'été 2025.
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
38
44
85
2
Manchester City FC
38
42
78
3
Manchester United FC
38
19
71
4
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool FC
38
10
60
6
AFC Bournemouth
38
4
57
7
Sunderland AFC
38
-6
54
8
Brighton & Hove Albion FC
38
6
53
9
Brentford FC
38
3
53
10
Chelsea FC
38
6
52
11
Fulham FC
38
-4
52
12
Newcastle United FC
38
-2
49
13
Everton FC
38
-3
49
14
Leeds United
38
-7
47
15
Crystal Palace FC
38
-10
45
16
Nottingham Forest
38
-3
44
17
Tottenham Hotspur FC
38
-9
41
18
West Ham United FC
38
-19
39
19
Burnley FC
38
-37
22
20
Wolverhampton Wanderers FC
38
-41
20
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation