Enzo Maresca succède à Pep Guardiola

Manchester City a annoncé lundi la nomination de Enzo Maresca comme entraîneur. L'Italien de 46 ans succède à Pep Guardiola, parti en fin de saison après une décennie remplie de trophées.

ATS Agence télégraphique suisse

Adjoint de Guardiola en 2022-2023, Enzo Maresca s'est engagé pour trois saisons, soit jusqu'en 2029, a précisé le club du nord-ouest de l'Angleterre, poids lourd de la Premier League et du continent européen.

Il était libre depuis son renvoi le 1er janvier de Chelsea, qu'il a dirigé pendant un an et demi et avec qui il a gagné la Ligue Conférence et la Coupe du monde des clubs à l'été 2025.