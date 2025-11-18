L'Italie risque de manquer une nouvelle Coupe du monde après sa défaite contre la Norvège. Gennaro Gattuso critique le système de qualification, jugé trop difficile pour les équipes européennes. Les Azzurri devront passer par des barrages périlleux pour se qualifier.

1/5 C'est à s'arracher les cheveux. L'Italie doit à nouveau disputer les play-offs de la Coupe du monde. Photo: FIGC via Getty Images

Benjamin Gwerder

L'Italie vacille vers une nouvelle désillusion à la Coupe du monde. La défaite 4-1 contre la Norvège a scellé le fait que les Azzurri ne se qualifieront pas directement pour la phase finale en 2026. Pour autant, l'entraîneur des Azzurri, Gennaro Gattuso, juge que les critiques envers son équipe sont excessives.

Le champion du monde 2006 pointe plutôt du doigt le système de qualification, qu'il estime avoir rendu l'accès à la Coupe du monde «de plus en plus difficile» pour les équipes européennes. L'ancien joueur de Milan a critiqué la Fifa auprès de la «BBC»: «À mon époque, le meilleur deuxième de groupe allait directement à la Coupe du monde. Aujourd'hui, les règles ont changé».

Gattuso dénonce un traitement défavorable

L'entraîneur souligne que les équipes européennes ont désormais moins de chances de qualification directe par rapport aux autres continents : «En 1990 et 1994, il y avait au maximum trois équipes africaines, maintenant elles sont neuf».

Il se dit particulièrement frustré par le traitement réservé à l'Amérique du Sud: «Six équipes sur dix vont directement à la Coupe du monde, et la septième doit disputer des barrages contre une équipe d'Océanie (OFC). C'est décevant. Le système européen doit changer».

Des adversaires redoutables attendent

Le chemin vers l'Amérique du Nord s'annonce maintenant semé d'embûches pour l'Italie. Jeudi, le tirage au sort déterminera contre qui les Azzurri joueront leur premier match à élimination directe en mars.

Et certains adversaires des dernières déconvenues pourraient se retrouver à nouveau sur la route: la Suède, qui a éliminé l'Italie en 2018, et la Macédoine du Nord, qui a brisé ses rêves en 2022, figurent parmi les équipes possibles du pot 4.

Comment fonctionnent les play-offs de la Coupe du monde?

Au total, 16 équipes se disputent les derniers billets européens pour la Coupe du monde dans quatre mini-tournois. L'Italie est placée dans le pot 1, mais devra affronter une équipe du pot 4 dès les demi-finales.

Seul le vainqueur de chaque mini-tournoi obtiendra sa place pour la Coupe du monde. Les autres équipes potentielles des différents pots sont la Roumanie, l'Albanie, l'Irlande du Nord, le Kosovo, ainsi que très probablement la Turquie et l'Ukraine.

Pour l'Italie, cela signifie que l'espoir de participer à la Coupe du monde reste vivant, mais qu'il passe par le chemin le plus difficile qu'elle ait connu. Après les expériences traumatisantes des dernières années, ce parcours s'annonce semé d'adversaires redoutables.