Malgré une victoire récente, Mario Balotelli dénonce le manque de fierté et d’engagement au sein de la Squadra Azzurra, en difficulté dans les éliminatoires du Mondial. L’Italie, quadruple championne du monde, vacille et craint une troisième absence consécutive.

Gian Andrea Achermann

Rien ne va plus pour les Italiens. Tandis que la Norvège survole le groupe I des qualifications pour la Coupe du monde avec un parcours parfait, le quadruple champion du monde peine à suivre le rythme. La Squadra Azzurra risque de manquer la phase finale pour la troisième fois d’affilée.

Malgré la victoire de samedi, Mario Balotelli (35 ans) s’est montré critique quant à la situation actuelle de la sélection italienne. L’ancien international a laissé entendre que l’équipe dirigée par Gennaro Gattuso (47 ans) souffrait d’un mal plus profond. «Je n’aime pas ce que je vois», a-t-il lancé.

«Ils n’ont plus la volonté de défendre le maillot»

Pour «Super Mario», l’engagement de certains joueurs laisse à désirer. «L’équipe nationale fait beaucoup parler, mais ce n’est une attaque contre personne. Je constate simplement que certains jouent pour la Nazionale sans véritable envie de défendre le maillot de leur pays».

Il confie au portail TMW: «Quand je portais ce maillot, j’étais fier de représenter l’Italie, et c’est ce sentiment qui me manque aujourd’hui». Souvent présenté comme le dernier grand avant-centre italien, Balotelli rappelle son bilan: 14 buts en 36 sélections.

De jeunes talents porteurs d’espoir

Malgré cette critique, l’ancien joueur du FC Sion garde confiance en l’avenir. De jeunes attaquants comme Pio Esposito (20 ans) et Francesco Camarda (17 ans) commencent à se faire un nom. «Esposito est très fort, c’est formidable qu’il ait marqué contre l’Estonie», s’est-il réjoui. «Ce sont des joueurs talentueux, dotés d’une grande qualité, mais il faut leur laisser le temps de grandir.»

Pour Balotelli, pas de doute: l’Italie retrouvera bientôt la Coupe du monde. «Bien sûr que nous nous qualifierons, j’en suis convaincu», affirme-t-il.

Le 16 novembre, la Nazionale affrontera la Norvège dans un match décisif. Une qualification directe paraît toutefois improbable. Les Azzurri ont en effet inscrit 14 buts de moins que leurs rivaux nordiques lors des premières rencontres et devront réaliser un véritable exploit pour décrocher la première place du groupe.