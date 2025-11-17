Quatre buts encaissés à San Siro! L'Italie a sombré ce dimanche et la presse n'est vraiment pas contente avec son équipe après cette nouvelle humiliation. Le sélectionneur Gennaro Gattuso est lui épargné par les critiques.

Gennaro Gattuso et l'Italie auront une chance de se rattraper en barrages. Photo: Getty Images

La donne était connue: l'Italie devait battre la Norvège 9-0 dimanche soir à San Siro pour passer devant les Vikings et se qualifier pour la Coupe du monde. Un peu comme le Kosovo face à la Suisse mardi, mais avec trois buts de plus... La mission était impossible et même le premier but de Pio Esposito en tout début de match n'a pu faire rêver les fans de la Squadra, bien conscients qu'ils n'allaient pas en marquer huit de plus.

«Mais il y a une grande différence entre ne pas marquer neuf buts et en encaisser quatre à domicile, devant 70'000 spectateurs. L'Italie a perdu son dernier match de qualification de manière lamentable», s'est plainte la presse italienne, furieuse du visage montré par ses joueurs, qui se sont écroulés en deuxième période, eux qui ont été battus 4-1 au final!

«De très nombreux supporters avaient déjà quitté le stade avant la fin du match, mais ceux restés dans la tribune Meazza ont violemment hué les Azzurri au coup de sifflet final, tandis que les supporters norvégiens les acclamaient. Les joueurs de l'équipe nationale ont quitté le terrain la tête basse», critique la Stampa.

L'Italie, qui semblait aller bien mieux depuis l'arrivée à sa tête de Gennaro Gattuso, se retrouve donc plongée en plein doute. Cette équipe, battue 3-0 par la Norvège à l'aller, ne va donc pas mieux. «C'est une véritable humiliation! L'Italie s'est noyée en seconde période», se sont énervés les journalistes d'Eurosport.

Gennaro Gattuso présente ses excuses

Au coup de sifflet final, Gennaro Gattuso, qui a subi sa première défaite à la tête de la Nazionale, s'est lui présenté tête basse devant les micros de la RAI: «Tout d’abord, nous tenons à nous excuser auprès des supporters.» Il a expliqué que son équipe avait livré une très belle première période, avant d’offrir trop d’espaces aux Norvégiens et de «mal faire beaucoup de choses. Nous nous excusons pour ces quatre buts encaissés. Nous devons maintenant panser nos plaies.»

L’ancien milieu de terrain n’est pas tenu pour responsable par les fans, lui qui avait gagné ses cinq premiers matches en tant que sélectionneur. Les différents quotidiens sportifs prennent eux aussi sa défense. «L’Italie est mal embarquée en vue du Mondial, mais nous ne nous laisserons pas abattre. Et nous restons derrière Gattuso, il n’y est pour rien», écrit ainsi le Corriere.

Les barrages, encore eux!

Dans un commentaire pour la Gazzetta dello sport, le journaliste Stefano Agresti n’en reste pas moins dépité: «Et encore, pour la troisième fois de suite, nous parlons de barrages. Nous avions juré que cela n’arriverait plus, que deux Coupes du monde manquées étaient déjà trop. Nous n’avons pas tenu notre promesse. »

C’est le grand sujet des journaux ce lundi matin: qu’attend maintenant l’Italie? La qualification reste possible via les barrages. En tant que tête de série du chapeau 1, l’Italie affrontera une équipe issue du chapeau 4 au premier tour: la Suède, la Roumanie, l’Irlande du Nord, ainsi que le Pays de Galles ou la Macédoine du Nord.

«La Suède? Un danger», prévient la Gazzetta dello Sport, en rappelant que l'Italie avait échoué face à cet adversaire en barrages en 2018. Et rien que le nom de la Macédoine du Nord fait frissonner après l'élimination pour le Mondial 2022. Un troisième traumatisme est donc redouté.