Lors du match de Women's Super League entre Arsenal et West Ham, la joueuse allemande Lisa Baum s'est écroulée sur le terrain. Elle a dû être évacuée sur une civière.

Blick Sport

L'inquiétude était grande, dimanche, lors du match entre Arsenal et West Ham en Women's Super League. Peu après la demi-heure de jeu, Lisa Baum s'est écroulée au milieu de la pelouse, sans que rien d'apparent ne puisse vraiment l'expliquer.

La joueuse allemande a ensuite été prise en charge, puis évacuée sur une civière avec un masque à oxygène autour de son visage. Jusqu'à l'heure de jeu, personne n'avait vraiment de nouvelles de la joueuse. Alors que le score était toujours de 0-0 sur la pelouse, Arsenal a rassuré, via un tweet: «Après avoir souffert d'essoufflement, Lisa Baum est désormais dans un état stable et réagit bien au traitement.»

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Depuis, il n'y a pas eu d'autres nouvelles concernant l'Allemande. La rencontre s'est finalement terminée sur le score de 0-0. Titulaires, Leila Wandeler (62e) et Seraina Piubel (90e) ont été sorties durant la rencontre par l'entraîneur de West Ham, tandis que Géraldine Reuteler est restée sur le banc d'Arsenal.