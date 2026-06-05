La troupe de Rafel Navarro s'est facilement imposée contre Malte, vendredi à Lugano (6-1). Elle est assurée de terminer à la première place de son groupe des qualifications pour le Mondial 2027.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Fête de tirs pour l'inauguration de l'AIL Arena! Les Suissesses ont régalé les 7526 personnes présentes pour la toute première rencontre officielle dans le nouveau stade de Lugano, corrigeant Malte 6-1 lors de leur avant-dernier match des qualifications pour le Mondial 2027. Grâce à ce succès, elles s'assurent la première place du groupe et valident leur promotion en première division de la Ligue des nations. Avec la manière.

Rafel Navarro l'avait annoncé, il voulait voir une équipe portée sur l'offensive. Ses protégées ont très bien compris le message, mettant directement une grosse pression sur l'arrière-garde maltaise. Sydney Schertenleib a été la première à se montrer dangereuse après un bon débordement sur la droite, mais sa frappe a été repoussée par Maya Cachia (6e). Ce n'était que partie remise. La pépite du Barça a ensuite fait l'étalage de tout son talent pour l'ouverture du score, armant une superbe frappe dans la lucarne adverse (8e).

La belle réaction helvétique

Lanterne rouge avec quatre défaites en quatre matches (3 buts marqués, 15 encaissés), les Maltaises n'avaient rien à perdre. Elles avaient sûrement vu que Livia Peng jouait très haut sur le terrain. Si la première tentative de lob de Kailey Willis a échoué (18e), la deuxième a été la bonne. Après une perte de balle à mi-terrain de Riola Xhemaili, l'attaquante de Venezia FC a directement tenté sa chance loin, trompant admirablement la portière helvétique (21e). Douche froide pour le public tessinois.

Piquée au vif, la Nati a directement réagi, grâce à une action menée par Schertenleib, encore elle. La Zurichoise de 19 ans a décalé Seraina Piubel, dont le tir croisé a surpris la gardienne adverse (23e). Titularisée pour compenser le forfait d'Iman Beney, la joueuse de West Ham a répondu présent. Elle aurait même pu s'offrir un doublé après une remise de la tête d'Aurélie Csillag. Mais sa volée est passée par-dessus (30e).

Doublé de Xhemaili, qui manque un penalty

Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain et les Suissesses ont été récompensées de leurs efforts grâce à deux balles arrêtées. Sur un coup franc très bien botté par Géraldine Reuteler, Riola Xhemaili a surgi pour dévier le ballon au bon endroit (38e). Puis Aurélie Csillag a enfoncé le clou de la tête, sur corner (40e). 4-1 à la pause, rien à dire, la Suisse avait livré une première période pleine. Seul petit bémol, Schertenleib, touchée, a dû céder sa place à la pause à Lia Kamber

La victoire de l'équipe de Suisse aurait pu être plus large. D'abord parce que Riola Xhemaili a manqué un penalty (53e), puis parce qu'Aurélie Csillag a perdu son duel face à Maya Cachia après avoir récupéré le ballon grâce à un très bon pressing (62e). C'est finalement une mauvaise passe d'Emma Flannery qui a permis à Géraldine Reuteler de trouver la faille grâce à un tacle rageur (70e). Une réussite qui vient récompenser le très bon match de celle qui, selon les rumeurs, est pressentie pour rejoindre Arsenal cet été. Le public pouvait faire la ola.

La Suisse a poursuivi sa démonstration. Csillag a encore touché le poteau (74e), avant d'être remplacée par la Fribourgeoise Leila Wandeler. Peu avant, la Genevoise Smilla Vallotto, qui a également bénéficié de deux belles occasions en fin de match, avait également fait son apparition. Xhemaili s'est finalement offert un doublé, profitant d'un tir de Lia Kamber repoussé par Maya Cachia (81e). La joueuse du PSV a failli inscrire le triplé de la tête, mais Cachia a effectué une belle envolée (89e). Tant pis, le public tessinois ne regrettera pas d'être venu dans ce très joli nouveau stade.

Assurées de finir en tête de leur groupe, les Suissesses aborderont le dernier match des éliminatoires pour le Mondial 2027, mardi en Irlande du Nord, sans aucune pression. Si ce n'est celle de faire le plein de confiance avant le premier tour des barrages, qui aura lieu les 9 et 13 octobre.