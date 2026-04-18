La Nati n'a pas livré un grand match, loin de là, et a rapporté de son voyage à Sinop, au bord de la mer Noire, un petit nul (1-1) sur la route de la Coupe du monde 2027. Un résultat qui pourrait compter, quand même, puisqu'elle conserve la première place du groupe.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La Nati a bien cru avoir assuré l'essentiel ce samedi à Sinop, après l'ouverture du score d'Ana-Maria Crnogorcevic à la 52e, mais l'équipe de Suisse féminine n'en a pas fait assez pour s'imposer dans un stade transformé en chaudron après l'égalisation de Selen Altunkulak à la 78e.

L'ambiance était jusque-là déjà fort sympathique, mais elle a encore grimpé d'un cran lorsque la milieu de terrain turque, la meilleure joueuse tous camps confondus ce samedi, a pu dribbler Livia Peng pour marquer dans le but vide et offrir un point au final mérité pour une équipe de Turquie très courageuse et au coeur énorme.

L'énorme coeur des Turques a fait la différence

L'équipe de Suisse aurait pu faire beaucoup mieux, étant supérieure techniquement à son adversaire, mais cette rencontre est venue rappeler que les schémas tactiques ne font pas tout dans le football, et les Turques, portées par la ferveur de leur public et par leur foi intérieure, n'ont absolument rien lâché dans cette partie importante sur la route la qualification pour la Coupe du monde au Brésil. Leur détermination a séduit leurs supporters et fini par déstabiliser une équipe de Suisse surprise et surtout bien trop stérile offensivement pour espérer mieux, malgré la possession du ballon durant l'immense majorité de la rencontre. La Suisse n'a pas su élever le rythme et a fait preuve d'une absence de créativité étonnante.

La Nati reste première

Ce résultat n'est cependant pas dramatique pour la Nati, qui conserve la première place du groupe avec trois points d'avance sur la Turquie et devrait finir le travail en juin en Irlande du Nord et face à Malte pour s'assurer de rester dans cette position enviable en vue des play-off. Mais puisque Rafel Navarro aime parler du «processus d'amélioration» autant que du résultat brut, le Catalan sera bien obligé de concéder que cette rencontre ne constitue pas une bonne publicité pour son travail, quatre jours après une deuxième mi-temps elle très convaincante à Zurich face à cette même équipe de Turquie (3-1).

Il y avait en effet la place pour faire mieux, bien mieux, tant sur le plan du résultat brut que du jeu, ce samedi à Sinop.