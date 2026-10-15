Les Suissesses affronteront l'Autriche à Berne

L'équipe de Suisse jouera le match aller du 2e tour des barrages de la Coupe du monde 2027 à Berne, a annoncé l'ASF jeudi. Cette rencontre aura lieu le mardi 1er décembre, à 19h00. Le match retour aura lieu à Vienne quatre jours plus tard, le samedi 5 décembre.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Suissesses joueront dans la capitale pour la première fois depuis l'Euro 2025. Elles y avaient signé leur première victoire dans la compétition en battant l'Islande 2-0, puis s'étaient inclinées en quart de finale face à l'Espagne (2-0) dans le même stade.

Vainqueure d'Israël au 1er tour, la sélection de Rafel Navarro n'est pas encore au bout de ses peines dans ces barrages. Même en cas de victoire contre l'Autriche, elle pourrait encore avoir à disputer un barrage intercontinental.

Les billets pour assister à ce Suisse - Autriche seront en vente dès le 23 octobre, exclusivement en ligne sur le site de Ticketmaster, a précisé l'ASF.