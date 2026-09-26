Doublé de Zeki Amdouni
Les notes de la Nati après la victoire face à la Macédoine du Nord
L'équipe de Suisse s'est imposée face à la Macédoine du Nord lors de la première journée de Nations League. Découvrez les notes des joueurs de la Nati attribuées par notre envoyé spécial à Skopje.
Publié: il y a 20 minutes
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport
L’équipe de Suisse s’est tranquillement imposée 3-0 ce samedi à Skopje face à une Macédoine du Nord qui n’avait pas les arguments pour lutter. Qui a brillé côté suisse? Et qui a déçu? Découvrez les notes de notre journaliste sur place et confrontez votre avis au sien.