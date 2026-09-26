Deux mois après son quart de finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, la Nati entame sa campagne de Ligue des Nations à Skopje contre la Macédoine du Nord. Voici les enjeux des quatre matches à venir.

Christian Finkbeiner et Tobias Wedermann

L'équipe de Suisse entame sa campagne de Ligue des Nations ce samedi à Skopje contre la Macédoine du Nord. Coup d'envoi à 20h45.

Qui pour remplacer les absents?

Les absences de Granit Xhaka, Breel Embolo et Denis Zakaria sont douloureuses, mais elles offrent aux jeunes joueurs l'occasion de faire leurs preuves pour des postes à plus haute responsabilité. Ardon Jashari (24 ans) aura l'occasion de s'illustrer au poste de milieu défensif au cours des dix prochains jours, tandis qu'en attaque, Zeki Amdouni (25 ans) et le nouveau venu Winsley Boteli (20 ans) remplaceront Breel Embolo. Les latéraux Zachary Athekame (21 ans) et Sascha Britschgi (20 ans) s'apprêtent également à faire leurs débuts en équipe nationale A. Alvyn Sanches (23 ans), qui brille en Super League, sera officiellement et définitivement lié à la Suisse dès qu'il entrera en jeu.

Remo Freuler et Ricardo Rodriguez sont toujours là

La Coupe du monde en Amérique du Nord a marqué la fin d’un cycle. Mais contrairement à il y a deux ans, lorsque trois piliers de la Nati – Xherdan Shaqiri, Yann Sommer et Fabian Schär – avaient annoncé leur retraite internationale, il n’y aura pas cette fois-ci de grand bouleversement. Granit Xhaka, Remo Freuler et Ricardo Rodriguez (tous nés en 1992) poursuivent leur carrière en équipe nationale. Il sera intéressant de voir quels rôles Murat Yakin leur a réservés. Ricardo Rodriguez pourrait notamment perdre sa place de titulaire, du moins temporairement, compte tenu de la concurrence et de son temps de jeu limité jusqu’à présent au Torino.

Quel enjeu pour la Ligue des Nations?

Après sa relégation en Ligue B à l’automne 2024, la Nati vise une remontée directe afin de pouvoir à nouveau affronter les meilleures équipes d’Europe en 2028 – notamment pour des raisons financières. En Ligue B, l’ASF peut percevoir au maximum trois millions d’euros, mais encore faut-il remporter le groupe; en Ligue A, le vainqueur final peut remporter jusqu’à 10,5 millions d’euros. De plus, les adversaires de première division sont plus attractifs et rapportent davantage de recettes de billetterie à la fédération. Les résultats obtenus en Ligue des Nations sont également déterminants pour une éventuelle participation aux barrages de l’Euro au printemps 2028, au cas où la Nati ne parviendrait pas, l’année prochaine, à décrocher dans son groupe de qualification son billet direct pour la phase finale en Grande-Bretagne et en Irlande, ou au moins sa place en barrages.

Quels sont les enjeux pour Murat Yakin?

Pour l’entraîneur de la Nati, ces six matches constituent un véritable exercice d’équilibre. D’une part, il doit atteindre l’objectif sportif, à savoir la montée en première division, qui est clairement défini; d’autre part, il doit et souhaite faire avancer la reconstruction de la Nati, en permettant à de nouveaux joueurs de se révéler et à d’autres de gagner en importance. À l’issue de cette Ligue des Nations, Murat Yakin décidera avec quel effectif il souhaite disputer les qualifications pour l’Euro l’année prochaine – et si le sélectionneur de la Nati et les dirigeants de l'ASF partagent la même vision pour une collaboration au-delà de cette période. Malgré la Coupe du monde la plus réussie de l’ère moderne, le sélectionneur de l’équipe nationale sera scruté de près par Marinko Jurendic, le nouveau directeur sportif de l’ASF.

La Nati est-elle favorite de son groupe?

Oui. Car malgré les nombreuses absences, la Nati, quart de finaliste de la Coupe du monde, est clairement, sur le papier, l’équipe la plus forte. Le premier challenger du numéro 14 du classement mondial de la FIFA est l’Écosse (numéro 42), qui a été éliminée dès la phase de poules au Mondial. La Nati a déjà joué contre la Slovénie (n° 55) lors des éliminatoires de la Coupe du monde l’automne dernier (3-0 et 0-0), tandis qu'il s'agira ce samedi du tout premier match de son histoire contre la Macédoine du Nord (n° 69). Cette équipe, qui a participé à l'Euro 2021 et compte dans ses rangs Ezgjan Alioski et Elmin Rastoder, qui ont grandi en Suisse, reste sur huit matches sans victoire et n'a marqué que deux buts au cours de cette période.