L'entraîneur Cristian Toro quitte Servette Chênois

ATS Agence télégraphique suisse

Servette Chênois va devoir se trouver un nouvel entraîneur. Comme l'ont annoncé les championnes de Suisse, Cristian Toro a exprimé le souhait de résilier prématurément son contrat, qui courait jusqu'en juin 2027. Le club a respecté sa décision. Selon le communiqué, leur collaboration prendra fin le 1er janvier 2027.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Cristian Toro avait rejoint le club à l’été 2025 et avait immédiatement mené Servette au doublé Coupe-Championnat. Toro a également réussi, avec les Genevoises, à se qualifier pour la Ligue des champions féminine. L’entraîneur argentino-espagnol disputera son dernier match sur le banc de Servette Chênois le 16 décembre contre le Paris FC en Ligue des champions. C'est le directeur technique de l'académie, Jérémie Dussolier, qui assurera l'intérim.