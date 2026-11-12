Selon certains médias, le PSG a manifesté son intérêt pour Gregor Kobel. Mais Dortmund veut absolument prolonger le contrat du gardien de la Nati.

Le PSG serait sur la piste de Gregor Kobel

Le PSG serait sur la piste de Gregor Kobel

Carlo Steiner

Gregor Kobel est le gardien No 1 du Borussia Dortmund depuis 2021 et suscite régulièrement les convoitises d'autres clubs. Ces dernières années et ces derniers mois, le portier de la Nati a souvent été le centre de certaines rumeurs.

Dortmund veut mettre fin prématurément aux spéculations et prolonger le contrat du Zurichois, qui court jusqu'à l'été 2028. Selon «Bild», le club prendra contact avec son gardien dans les prochaines semaines pour négocier un nouveau contrat.

«Même si Gregor Kobel peut s'imaginer rester au BVB, la signature d'un contrat n'est pas acquise», écrit le journal allemand. Car le PSG, vainqueur de la Ligue des champions ces deux dernières saisons, aurait également l'international suisse sur sa liste. Les Parisiens se seraient renseignés à plusieurs reprises sur les projets d'avenir du gardien.

Gregor Kobel a dit non à Newcastle

Depuis la vente de Gianluigi Donnarumma à l'été 2025, Matvei Safonov garde les buts du club français. Il s'est emparé de la place de titulaire de Lucas Chevalier, recruté à Lille pour 40 millions d'euros.

L'été dernier, Newcastle United avait approché Gregor Kobel avec une offre de contrat concrète, selon «Bild». Celle-ci lui aurait rapporté environ trois millions d'euros de plus par an que les quelque dix millions d'euros actuels, ce qui confirme les informations de Blick.

Si la prolongation du contrat échoue, Dortmund devra probablement vendre Gregor Kobel l'été prochain – au plus tard durant l'hiver suivant – afin d'empocher une indemnité de transfert.