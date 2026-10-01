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Quatre buts marqués au Danemark
Le Portugal est déjà meilleur sans Cristiano Ronaldo

Pas de doute, le Portugal est déjà meilleur sans Cristiano Ronaldo. Débarrassée de son boulet, la sélection de Jorge Jesus s'est imposée 4-2 au Danemark grâce à une prestation collective très aboutie.
Publié: il y a 17 minutes
Gonçalo Ramos a marqué, le Portugal s'est imposé.
Photo: IMAGO/Ball Raw Images
AFP

Au lendemain du départ fracassant de Cristiano Ronaldo, le Portugal a continué sur sa lancée en remportant un troisième succès probant en trois matches de Ligue des nations, jeudi à Copenhague face au Danemark (4-2).

Comme si de rien n'était: alors que le départ soudain de la légende de 41 ans mercredi soir sur fond de tensions avec son sélectionneur Jorge Jesus a provoqué un psychodrame national, l'absence du légendaire numéro 7 ne s'est pas fait sentir sur la pelouse de la capitale danoise.

Son numéro mythique a été récupéré par Rafael Leao qui s'est montré intenable sur son aile gauche. La pointe de l'attaque a été confiée à Gonçalo Ramos et l'ex-Parisien désormais Milanais a revêtu les habits d'artilleur, passeur et buteur. Le tout en 25 minutes de folie.

Juste après avoir trouvé le poteau, Gonçalo Ramos a relayé un une-deux avec Joao Cancelo, qui a conclu en finesse (1-0, 13e). La riposte danoise n'a pas tardé avec une frappe enroulée de Mikkel Damsgaard qui n'a laissé aucune chance au gardien Diogo Costa (1-1, 23e). Gonçalo Ramos a repassé immédiatement la marche avant d'un tir rasant (2-1, 25e).

Les Danois ont égalisé au retour des vestiaires d'une magnifique balle piquée de l'attaquant de Naples Rasmus Hojlund (2-2, 53e), qui s'est permis d'imiter la volte signature de CR7 en guise de célébration.

Le Portugal sur sa lancée

Les Portugais ont poussé. Gonçalo Ramos a failli marquer un but d'anthologie en reprenant de volée un lob soyeux de Bruno Fernandez mais sa frappe est passée juste au-dessus du cadre (63e).

Et c'est Vitinha d'une tête à la réception d'un coup franc millimétré de Fernandez (3-2, 67e) puis Joao Felix, six minutes après son entrée, à la conclusion d'un beau mouvement collectif (4-2, 87e), qui ont parachevé la victoire.

Les Portugais continuent sur leur lancée. Ils ont battu le pays de Galles 1-0 il y a une semaine avec Ronaldo sur le terrain pendant 67 minutes mais muet, et se sont imposés en Norvège dimanche (2-1) en laissant sur le banc leur recordman de buts et de sélections (146 réalisations en 234 apparitions).

Le vainqueur notamment de l'Euro 2016 et des Ligues des nations 2019 et 2025 a promis de s'expliquer sur les raisons de son départ, et n'a, pour l'heure, pas annoncé sa retraite internationale.

Avant le match, Jorge Jesus a refusé d'alimenter la polémique en jugeant que «l'important aujourd'hui, était le match».

Largement en tête de leur groupe 4 avec trois victoires en trois matches, les Portugais recevront la Norvège dimanche pour le dernier match de cette fenêtre internationale dévolue à la Ligue des nations.

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