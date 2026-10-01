Pas de doute, le Portugal est déjà meilleur sans Cristiano Ronaldo. Débarrassée de son boulet, la sélection de Jorge Jesus s'est imposée 4-2 au Danemark grâce à une prestation collective très aboutie.

AFP

Au lendemain du départ fracassant de Cristiano Ronaldo, le Portugal a continué sur sa lancée en remportant un troisième succès probant en trois matches de Ligue des nations, jeudi à Copenhague face au Danemark (4-2).

Comme si de rien n'était: alors que le départ soudain de la légende de 41 ans mercredi soir sur fond de tensions avec son sélectionneur Jorge Jesus a provoqué un psychodrame national, l'absence du légendaire numéro 7 ne s'est pas fait sentir sur la pelouse de la capitale danoise.

Son numéro mythique a été récupéré par Rafael Leao qui s'est montré intenable sur son aile gauche. La pointe de l'attaque a été confiée à Gonçalo Ramos et l'ex-Parisien désormais Milanais a revêtu les habits d'artilleur, passeur et buteur. Le tout en 25 minutes de folie.

Juste après avoir trouvé le poteau, Gonçalo Ramos a relayé un une-deux avec Joao Cancelo, qui a conclu en finesse (1-0, 13e). La riposte danoise n'a pas tardé avec une frappe enroulée de Mikkel Damsgaard qui n'a laissé aucune chance au gardien Diogo Costa (1-1, 23e). Gonçalo Ramos a repassé immédiatement la marche avant d'un tir rasant (2-1, 25e).

Les Danois ont égalisé au retour des vestiaires d'une magnifique balle piquée de l'attaquant de Naples Rasmus Hojlund (2-2, 53e), qui s'est permis d'imiter la volte signature de CR7 en guise de célébration.

Le Portugal sur sa lancée

Les Portugais ont poussé. Gonçalo Ramos a failli marquer un but d'anthologie en reprenant de volée un lob soyeux de Bruno Fernandez mais sa frappe est passée juste au-dessus du cadre (63e).

Et c'est Vitinha d'une tête à la réception d'un coup franc millimétré de Fernandez (3-2, 67e) puis Joao Felix, six minutes après son entrée, à la conclusion d'un beau mouvement collectif (4-2, 87e), qui ont parachevé la victoire.

Les Portugais continuent sur leur lancée. Ils ont battu le pays de Galles 1-0 il y a une semaine avec Ronaldo sur le terrain pendant 67 minutes mais muet, et se sont imposés en Norvège dimanche (2-1) en laissant sur le banc leur recordman de buts et de sélections (146 réalisations en 234 apparitions).

Le vainqueur notamment de l'Euro 2016 et des Ligues des nations 2019 et 2025 a promis de s'expliquer sur les raisons de son départ, et n'a, pour l'heure, pas annoncé sa retraite internationale.

Avant le match, Jorge Jesus a refusé d'alimenter la polémique en jugeant que «l'important aujourd'hui, était le match».

Largement en tête de leur groupe 4 avec trois victoires en trois matches, les Portugais recevront la Norvège dimanche pour le dernier match de cette fenêtre internationale dévolue à la Ligue des nations.