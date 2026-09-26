Murat Yakin a décidé de titulariser Zeki Amdouni et Zachary Athekame pour défier la Macédoine du Nord ce samedi à Skopje. Winsley Boteli débute sur le banc, contrairement à Ricardo Rodriguez.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin a décidé de titulariser Zeki Amdouni au poste d'avant-centre ce samedi à Skopje pour défier la Macédoine du Nord, dans ce qui est le premier match de la Nati depuis la Coupe du monde. Winsley Boteli débute donc sur le banc, tout comme Cédric Itten.

L'équipe de Suisse s'alignera en 4-2-3-1 et un joueur fera ses débuts: le latéral droit genevois Zachary Athekame, lequel sera titulaire. Ricardo Rodriguez débute lui à gauche malgré son manque de rythme en club. A mi-terrain, Ardon Jashari débute comme prévu aux côtés de Remo Freuler. Dan Ndoye et Johan Manzambi évolueront eux en soutien de l'avant-centre.

A noter que la Macédoine du Nord se présentera avec Elmin Rastoder en pointe.

L'arbitre sera l'Allemand Daniel Schlager.

Suisse: Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Freuler; Rieder, Manzambi, Ndoye; Amdouni.