Âgé de 41 ans, le gardien mexicain Guillermo Ochoa met un terme à sa carrière après six Coupes du monde. Fort de 154e sélection avec «El Tri», il a évolué dans neuf clubs et sept pays.

AFP Agence France-Presse

Le gardien mexicain Guillermo «Memo» Ochoa, qui vient de participer à sa sixième Coupe du monde, un record qu'il détient conjointement avec le Portugais Ronaldo et l'Argentin Messi, a annoncé mardi à 41 ans mettre un terme à sa carrière.

Contrairement à Ronaldo et Messi qui ont participé à toutes les rencontres avec leurs sélections lors du Mondial de juin-juillet, Ochoa n'est rentré qu'en toute fin de rencontre, lors du dernier match de poule sans enjeu du Mexique, déjà qualifié, à la 78e minute contre la République Tchèque (2-0) pour être célébré dans le stade Aztèque de Mexico.

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154e sélection en équipe nationale

Déjà en 2010 en Afrique du Sud, il avait été retenu pour le Mondial mais n'avait disputé aucune rencontre de la compétition. Il termine sa carrière avec 154e sélection avec «El Tri».

«J'ai tout donné, dans mes clubs et en sélection, et aujourd'hui je rends mes gants», a déclaré Ochoa dans un message sur les réseaux sociaux, mettant un terme à une carrière étalée dans neuf clubs et sept pays. «Je n'avais jamais imaginé jusqu'où un rêve pouvait m'entraîner. Aujourd'hui, je ne peux qu'observer en arrière avec fierté et dire: MERCI. Ce que nous avons vécu, personne ne pourra nous l’enlever», a-t-il également écrit.

Parades réflexes foudroyantes

Le natif de Guadalajara, international depuis 2005, qui évoluait au club chypriote de l'AEL Limassol, a commencé sa carrière au Mexique en 2004 et est passé par la France (Ajaccio, ndlr), l'Espagne, la Belgique, l'Italie et le Portugal.

Réputé pour sa solidité sur sa ligne grâce à ses parades réflexes foudroyantes, Ochoa est devenu célèbre lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, où il a réalisé un match resté dans les mémoires contre le pays hôte en phase de poules (0-0). En 2018, il renforce encore sa légende avec un nouveau tour de force contre l'Allemagne, qui s'incline face au Mexique (1-0).