Lionel Messi entre dans l'histoire

L'Argentin Lionel Messi est devenu à 38 ans le premier joueur de l'histoire à disputer une sixième Coupe du monde. Il était titulaire lors de la rencontre de son équipe contre l'Algérie à Kansas City.

AFP Agence France-Presse

Le gardien Guillermo Ochoa est déjà dans ce club très fermé à six participations, mais du fait de son statut de gardien remplaçant du Mexique, il n'a pour l'heure disputé aucune minute de cette édition débutée par une victoire (2-0) contre l'Afrique du Sud.

Lionel Messi, qui a disputé les éditions 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et désormais 2026, a porté contre l'Algérie à 27 le record, qu'il détenait déjà, de matches joués dans la compétition. Il a rapidement célébré ce moment spécial en ouvrant la marque dès la 17e minute. Il a même récidivé à l'heure de jeu pour inscrire le 2-0!

Cristiano Ronaldo après Lionel Messi

Grâce à ses deux réussites, il a inscrit ses buts No 14 et 15 en Coupe du monde, égalant et dépassant ainsi Kylian Mbappé et Gerd Muller. Avant ce doublé, il était aux côtés du Français Just Fontaine, qui a inscrit ses 13 buts en une seule fois en 1958. Messi se rapproche à une longueur de Miroslav Klose et de ses 16 buts..

Après «La Pulga», qui dispute pour l'occasion son 200e match officiel avec l'Albiceleste championne du monde en titre, un autre géant du football, Cristiano Ronaldo, doit en faire de même avec le Portugal, opposé à la République démocratique du Congo mercredi à Houston.