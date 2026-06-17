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Sixième participation
Lionel Messi entre dans l'histoire

L'Argentin Lionel Messi est devenu à 38 ans le premier joueur de l'histoire à disputer une sixième Coupe du monde. Il était titulaire lors de la rencontre de son équipe contre l'Algérie à Kansas City.
Publié: 03:23 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
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Lionel Messi a pris part à son 200e match de Coupe du modne.
Photo: FIFA via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le gardien Guillermo Ochoa est déjà dans ce club très fermé à six participations, mais du fait de son statut de gardien remplaçant du Mexique, il n'a pour l'heure disputé aucune minute de cette édition débutée par une victoire (2-0) contre l'Afrique du Sud.

Lionel Messi, qui a disputé les éditions 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et désormais 2026, a porté contre l'Algérie à 27 le record, qu'il détenait déjà, de matches joués dans la compétition. Il a rapidement célébré ce moment spécial en ouvrant la marque dès la 17e minute. Il a même récidivé à l'heure de jeu pour inscrire le 2-0!

Cristiano Ronaldo après Lionel Messi

Grâce à ses deux réussites, il a inscrit ses buts No 14 et 15 en Coupe du monde, égalant et dépassant ainsi Kylian Mbappé et Gerd Muller. Avant ce doublé, il était aux côtés du Français Just Fontaine, qui a inscrit ses 13 buts en une seule fois en 1958. Messi se rapproche à une longueur de Miroslav Klose et de ses 16 buts..

Après «La Pulga», qui dispute pour l'occasion son 200e match officiel avec l'Albiceleste championne du monde en titre, un autre géant du football, Cristiano Ronaldo, doit en faire de même avec le Portugal, opposé à la République démocratique du Congo mercredi à Houston.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2:0
1
2
3
2
Autriche
Autriche
0
0
0
3
Jordanie
Jordanie
0
0
0
4
Algérie
Algérie
0:2
1
-2
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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