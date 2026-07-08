Rafael Marquez nouveau sélectionneur du Mexique

L'ex-défenseur Rafael Marquez a été nommé au poste de sélectionneur du Mexique, a annoncé mercredi la Fédération mexicaine de football (FMF). Il succède à Javier Aguirre, qui avait démissionné après l'élimination du pays en huitièmes de finale du Mondial 2026.

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien défenseur central international mexicain (147 sélections), âgé de 47 ans, succède à Javier Aguirre, dont il était l'un des adjoints. Dans un communiqué, la Fédération explique qu'il assurera «la continuité du projet» lancé par son prédécesseur en 2024 et qui s'est achevé par la défaite face à l'Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du monde à domicile.

Sa nomination vise également à «renforcer le développement sportif» de la sélection et à préparer les prochaines échéances internationales de l'équipe, à commencer par la Ligue des Nations de la Concacaf, fin 2026.

Ancien joueur du FC Barcelone, Marquez a notamment été l'entraîneur de l'équipe réserve du club blaugrana avant de rejoindre l'encadrement d'«El Tri» en 2024.