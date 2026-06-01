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«Rupture des ligaments»
Le Canadien Marcelo Flores blessé et forfait

Coup dur pour le Canada: Marcelo Flores, 22 ans, est forfait pour le Mondial 2026. Le joueur a subi une rupture des ligaments croisés samedi en finale de la Ligue des champions nord-américaine.
Publié: 16:49 heures
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Dernière mise à jour: 16:50 heures
Le milieu canadien Marcelo Flores a déclaré forfait pour le Mondial 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le milieu canadien Marcelo Flores a déclaré forfait pour le Mondial 2026, a annoncé dimanche le sélectionneur canadien Jesse Marsch. Le joueur du club mexicain du Tigres de Monterrey s'est blessé au genou droit samedi en finale de la Ligue des champions d'Amérique du Nord

«Rupture des ligaments»

«Marcelo a été victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs hier soir et il sera absent» pour le tournoi, a expliqué Jesse Marsch en conférence de presse à la veille du match amical contre l'Ouzbékistan à Edmonton. Le technicien ne lui a pas pour l'instant désigné de remplaçant.

Marcelo Flores, 22 ans, avait choisi de porter le maillot des Canucks en mars après avoir joué pour le Mexique, le pays de son père. Il faisait partie des 26 joueurs appelés vendredi en sélection pour disputer la Coupe du monde, lors de laquelle le Canada affrontera notamment la Suisse dans le groupe B.

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Le Canada jouera deux matches amicaux, contre l'Ouzbékistan lundi à Edmonton et contre l'Irlande le 5 juin à Montréal, avant son entrée en lice dans le tournoi le 12 juin contre la Bosnie à Toronto.

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