Moussa Al-Tamari et Breel Embolo, tous deux coéquipiers au Stade Rennais, s'étaient parlés à la veille du match entre la Jordanie et la Suisse, notamment d'un point précis qu'ils avaient gardé secret. Après la rencontre, le Jordanien a levé le voile sur le mystère.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Moussa Al-Tamari était resté énigmatique samedi, à la veille d'affronter l'équipe de Suisse de son grand pote Breel Embolo. Les deux hommes sont devenus amis au Stade Rennais, le Jordanien faisant même voir des matches de son équipe nationale à l'avant-centre suisse. Alors que les deux nations s'affrontaient dimanche à Saint-Gall, ils s'étaient parlés avant la partie et avaient abordé un point bien précis, qu'aucun des deux n'a dévoilé avant la rencontre. «Vous verrez bien...», avait évacué Moussa Al-Tamari.

Ce qu'on a vu? Sur le terrain, une victoire suisse (4-1) avec un penalty transformé par Breel Embolo de manière souveraine. Du côté jordanien, Moussa Al-Tamari est parti à plusieurs reprises dans une série de dribbles bien sentis et s'est créé une immense occasion à la suite d'une perte de balle coupable de Granit Xhaka, mais a buté sur Yvon Mvogo. Mais sinon, pas de trace de lien particulier entre les deux hommes.

Alors, à la sortie du match, Blick est allé demander à Moussa Al-Tamari ce que Breel Embolo et lui avaient prévu comme action commune. Le Jordanien, qui attendait l'avant-centre suisse pour le féliciter, a répondu avec le sourire.

«Je lui avais dit que j'allais lui faire un petit pont devant le stade plein! Mais il n'est jamais venu vers moi, il est resté très loin», a rigolé l'ailier, qui devait bien se douter que les deux hommes ne se retrouveraient pas face à face sur le terrain.

Un «refus d'ordre» qui passe mal

Son sélectionneur avait lui moins le coeur à rigoler après la rencontre, marquée notamment par un «refus d'ordre» de son attaquant vedette, dont il avait pourtant loué les mérites la veille. Jamal Sellami a en effet très peu apprécié le 2-0 inscrit par Dan Ndoye, après une passe parfaite de Michel Aebischer. Ce n'est pas tant la fin de l'action qui a irrité le sélectionneur, mais plutôt le début, avec une tranmission d'Yvon Mvogo pour son coéquipier fribourgeois qui a complètement fissuré le semblant de pressing jordanien.

«Le plus important dans le football est que les joueurs respectent les consignes de l'entraîneur et fassent ce qui leur est demandé. Quand il y a une tactique de jeu définie et qu'elle n'est pas respectée, on est sanctionné. Nous avons encore le temps de corriger nos erreurs», a fulminé le Marocain, qui avait demandé à ses joueurs de rester bas sur le terrain face à la Nati, dans l'optique de préparer les matches face à l'Autriche, l'Algérie et l'Argentine à la Coupe du monde. Mais Moussa Al-Tamari a explicitement exhorté ses coéquipiers à effectuer un pressing haut sur cette action. Dix secondes plus tard, la Suisse avait marqué...