Moussa Al-Tamari, la star absolue de la sélection jordanienne, a parlé avec Breel Embolo cette semaine. Les deux hommes, coéquipiers à Rennes, ont évoqué une action commune, dont la finalité sera dévoilée dimanche. Après le match ou avant? Mystère.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Breel et moi, nous nous sommes vus vendredi. Et nous avons parlé de quelque chose que vous verrez dimanche.» En une phrase, ce samedi, Moussa Al-Tamari a éveillé la curiosité de Blick. De quoi parle l'attaquant de la Jordanie, dont la sélection défie la Nati dimanche à Saint-Gall (15h)? «Vous verrez bien...», a-t-il souri, content de son effet. «Ce que je peux dire, c'est que Breel est un super type et un très bon joueur. Je suis toujours content de le voir», a ajouté le Jordanien, coéquipier du Bâlois au Stade Rennais depuis cette saison.

Les deux hommes se retrouveront donc sur le terrain ce dimanche et il pourrait donc y avoir une action commune, ou un message particulier. Le mystère restera entier encore vingt-quatre heures.

Les deux hommes, en tout cas, s'apprécient énormément, ce que n'a pas manqué de relever l'attaquant suisse. «Grâce à Moussa, je connais désormais bien la sélection jordanienne! Nous avons une très bonne relation et parfois dans le vestiaire je regarde des extraits de matches. J'ai donc des connaissances que d'autres n'ont pas», sourit l'avant-centre de la Nati, lequel devrait être titulaire dimanche en pointe, mais ne pas jouer l'intégralité de la partie, comme tous ses coéquipiers.

A quoi s'attendre de la sélection dirigée par Jamal Sellami, laquelle s'apprête à disputer sa première Coupe du monde? Murat Yakin pense que son équipe se frottera à un bloc bas, mais ne veut pas rentrer dans les clichés concernant le style de jeu. «Oui, nous jouerons le premier match de la Coupe du monde contre le Qatar, mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une répétition générale. Il y aura des similitudes, mais aussi de grandes différences. Je ne veux pas comparer la Jordanie et le Qatar plus que ça», a expliqué le sélectionneur.

Beaucoup d'éloges pour la Suisse

Et Jamal Sellami? Sa sélection vient de passer quelques jours à Ammann, la capitale du pays, où elle a entamé sa préparation. Celle-ci l'amène donc quelques jours à Saint-Gall, avant de prendre l'avion en direction de la Californie pour un deuxième match qui l'opposera à la Colombie. «Ce match à la Suisse est important pour nous, on va rencontrer une très bonne équipe, respectée par les grandes nations du football. Ils ont beaucoup de stabilité et une bonne organisation. Leur grande force, c'est leur capacité à se montrer flexibles et à changer de système», explique le Marocain, qui se réjouit de la Coupe du monde. «Mais avant d'y penser, on doit résoudre les problèmes que va nous poser la Suisse! Ils ont des joueurs d'expérience et de grande qualité. Leur colonne vertébrale, c'est Manuel Akanji, Granit Xhaka et Breel Embolo! Cela dit tout. Et je n'oublie pas leurs ailiers, bien sûr. Ils se créent beaucoup d'occasions et ils ne dépendent pas d'un seul joueur. Ils en ont beaucoup qui peuvent créer le danger.»

Un groupe compliqué pour la Jordanie à la Coupe du monde

A la Coupe du monde, la Jordanie sera opposée à l'Autriche, à l'Algérie et à l'Argentine dans un groupe très compétitif. De quoi espérer sortir du groupe quand même? «On verra ce qui nous attend! Ce qui m'embête, c'est que nous avons passablement de blessés. Nous avons joué d'une certaine manière lors des qualifications et je pense qu'on va devoir s'adapter un peu», enchaîne le sélectionneur. Probablement en jouant un cran plus bas. Ce à quoi s'attend d'ailleurs Murat Yakin. «Mais nous n'allons pas pour autant renoncer à notre jeu», complète Moussa Al-Tamari en forme de promesse.