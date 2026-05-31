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«Vous verrez dimanche...»
Quel secret cachent donc Breel Embolo et Moussa Al-Tamari?

Moussa Al-Tamari, la star absolue de la sélection jordanienne, a parlé avec Breel Embolo cette semaine. Les deux hommes, coéquipiers à Rennes, ont évoqué une action commune, dont la finalité sera dévoilée dimanche. Après le match ou avant? Mystère.
Publié: 08:48 heures
Quelle surprise Breel Embolo réserve-t-il à Moussa Al-Tamari? Ou est-ce plutôt le contraire?
Photo: TOTO MARTI
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

«Breel et moi, nous nous sommes vus vendredi. Et nous avons parlé de quelque chose que vous verrez dimanche.» En une phrase, ce samedi, Moussa Al-Tamari a éveillé la curiosité de Blick. De quoi parle l'attaquant de la Jordanie, dont la sélection défie la Nati dimanche à Saint-Gall (15h)? «Vous verrez bien...», a-t-il souri, content de son effet. «Ce que je peux dire, c'est que Breel est un super type et un très bon joueur. Je suis toujours content de le voir», a ajouté le Jordanien, coéquipier du Bâlois au Stade Rennais depuis cette saison.

Les deux hommes se retrouveront donc sur le terrain ce dimanche et il pourrait donc y avoir une action commune, ou un message particulier. Le mystère restera entier encore vingt-quatre heures.

La star Moussa Al-Tamari ce samedi à Saint-Gall.
Photo: TOTO MARTI

Les deux hommes, en tout cas, s'apprécient énormément, ce que n'a pas manqué de relever l'attaquant suisse. «Grâce à Moussa, je connais désormais bien la sélection jordanienne! Nous avons une très bonne relation et parfois dans le vestiaire je regarde des extraits de matches. J'ai donc des connaissances que d'autres n'ont pas», sourit l'avant-centre de la Nati, lequel devrait être titulaire dimanche en pointe, mais ne pas jouer l'intégralité de la partie, comme tous ses coéquipiers.

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A quoi s'attendre de la sélection dirigée par Jamal Sellami, laquelle s'apprête à disputer sa première Coupe du monde? Murat Yakin pense que son équipe se frottera à un bloc bas, mais ne veut pas rentrer dans les clichés concernant le style de jeu. «Oui, nous jouerons le premier match de la Coupe du monde contre le Qatar, mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une répétition générale. Il y aura des similitudes, mais aussi de grandes différences. Je ne veux pas comparer la Jordanie et le Qatar plus que ça», a expliqué le sélectionneur.

Beaucoup d'éloges pour la Suisse

Et Jamal Sellami? Sa sélection vient de passer quelques jours à Ammann, la capitale du pays, où elle a entamé sa préparation. Celle-ci l'amène donc quelques jours à Saint-Gall, avant de prendre l'avion en direction de la Californie pour un deuxième match qui l'opposera à la Colombie. «Ce match à la Suisse est important pour nous, on va rencontrer une très bonne équipe, respectée par les grandes nations du football. Ils ont beaucoup de stabilité et une bonne organisation. Leur grande force, c'est leur capacité à se montrer flexibles et à changer de système», explique le Marocain, qui se réjouit de la Coupe du monde. «Mais avant d'y penser, on doit résoudre les problèmes que va nous poser la Suisse! Ils ont des joueurs d'expérience et de grande qualité. Leur colonne vertébrale, c'est Manuel Akanji, Granit Xhaka et Breel Embolo! Cela dit tout. Et je n'oublie pas leurs ailiers, bien sûr. Ils se créent beaucoup d'occasions et ils ne dépendent pas d'un seul joueur. Ils en ont beaucoup qui peuvent créer le danger.»

Un groupe compliqué pour la Jordanie à la Coupe du monde

A la Coupe du monde, la Jordanie sera opposée à l'Autriche, à l'Algérie et à l'Argentine dans un groupe très compétitif. De quoi espérer sortir du groupe quand même? «On verra ce qui nous attend! Ce qui m'embête, c'est que nous avons passablement de blessés. Nous avons joué d'une certaine manière lors des qualifications et je pense qu'on va devoir s'adapter un peu», enchaîne le sélectionneur. Probablement en jouant un cran plus bas. Ce à quoi s'attend d'ailleurs Murat Yakin. «Mais nous n'allons pas pour autant renoncer à notre jeu», complète Moussa Al-Tamari en forme de promesse.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
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1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
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Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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PT.
1
Allemagne
Allemagne
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0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
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1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
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0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
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0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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