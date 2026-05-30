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Yvon Mvogo titulaire dans les buts
Murat Yakin va encore profiter du match de dimanche pour voir tous ses joueurs

La Nati défie la Jordanie dimanche pour son dernier match sur sol suisse avant de s'envoler pour San Diego. Murat Yakin veut voir le maximum de joueurs possible et titularisera Yvon Mvogo dans les buts. Zeki Amdouni aura lui aussi du temps de jeu.
Publié: il y a 43 minutes
Coup d'envoi à 15h dimanche face à la Jordanie à Saint-Gall.
Photo: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

L'équipe de Suisse affronte la Jordanie de l'ailier Moussa Al-Tamari ce dimanche à Saint-Gall, et le coup d'envoi à 15h devrait permettre aux familles de la région d'assister au dernier match de la Nati sur sol suisse avant le grand départ pour San Diego, prévu mardi. En Californie, l'équipe de Murat Yakin affrontera l'Australie pour un ultime test. Ensuite? Dans l'ordre, la Qatar, la Bosnie-Herzégovine et le Canada.

A un peu plus de vingt-quatre heures du coup d'envoi de ce match face à la Jordanie, qui prépare sa première Coupe du monde, 12'000 billets avaient été vendus par l'ASF et il reste donc encore largement assez de places à disposition pour les indécis de dernière minute. «Nous espérons un stade le plus plein possible», glisse Adrian Arnold, chef de la communication de l'ASF.

Tout le monde, ou presque, jouera dimanche

Quoi qu'il arrive ce dimanche, Murat Yakin assure avoir bouclé une bonne semaine de préparation, entamée lundi avec 8 joueurs et conclue avec l'entier de l'effectif. Certains éléments sont arrivés mardi, d'autres mercredi et les derniers jeudi. Est-ce à dire que les derniers arrivés, comme Ricardo Rodriguez, ne seront pas titulaires dimanche? «Non, pas du tout. Ca n'aura aucune influence», assure le sélectionneur, qui entend bien procéder à une très large revue d'effectif, comme il l'a fait en mars.

Yvon Mvogo débutera la partie dans le but suisse.
Photo: TOTO MARTI

«J'aurai encore droit à onze changements et je vais en profiter», prévient-il. La Nati n'a pas besoin d'automatismes à ce stade de la préparation, plutôt de mettre tout le monde bien en jambes et d'uniformiser les niveaux athlétiques. «Tous les joueurs sont dans le rythme et ce match sera l'occasion de voir chacun sur le terrain», enchaîne Murat Yakin. Tout le monde à l'exception de Gregor Kobel, encore un peu souffrant, de Fabian Rieder (qui a reçu un coup à l'entraînement cette semaine) et de Noah Okafor, qui se remet d'une blessure contractée avec Leeds. Vingt-trois joueurs sont donc aptes sur les vingt-six que compte la sélection. Il y aura onze titulaires et, donc, onze remplaçants. Un seul élément seulement n'aura donc vraisemblablement pas le droit de montrer ses qualités.

Yvon Mvogo titulaire

«Les deux gardiens vont jouer», révèle le coach. Yvon Mvogo sera titulaire et Marvin Keller le remplacera en cours de match pour sa première sélection. Zeki Amdouni aura lui droit à quarante-cinq minutes. L'équipe-type, elle, sera peut-être alignée face à l'Australie à San Diego, soit sera préservée pour le match face au Qatar. Avec une grande question: Murat Yakin va-t-il privilégier le 4-3-2-1 des qualifications? Ou la défense à trois testée en mars face à l'Allemagne et la Norvège? «Nous sommes flexibles et nous allons le rester», sourit le sélectionneur.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
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1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
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1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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1
Brésil
Brésil
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2
Maroc
Maroc
0
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3
Haïti
Haïti
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0
0
4
Écosse
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Playoffs
Groupe D
Équipe
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Etats-Unis
Etats-Unis
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2
Paraguay
Paraguay
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0
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3
Australie
Australie
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4
Turquie
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Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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Allemagne
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2
Curaçao
Curaçao
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Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
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Equateur
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0
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Playoffs
Groupe F
Équipe
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Pays-Bas
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Japon
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Suède
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Tunisie
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Playoffs
Groupe G
Équipe
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Egypte
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Iran
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Nouvelle-Zélande
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Playoffs
Groupe H
Équipe
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Espagne
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Cap Vert
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Arabie Saoudite
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Uruguay
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Playoffs
Groupe I
Équipe
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Sénégal
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Irak
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Norvège
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Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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Algérie
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Autriche
Autriche
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Jordanie
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Playoffs
Groupe K
Équipe
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1
Portugal
Portugal
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0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
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3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
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4
Colombie
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Groupe L
Équipe
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2
Croatie
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Ghana
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0
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0
0
Playoffs
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