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Murat Yakin est optimiste
«Peut-être qu'on pourra libérer Granit pour le hockey dimanche...»

Les équipes de Suisse de football et de hockey sont en action ce week-end! Murat Yakin assure que ses joueurs et lui soutiennent à fond la formation de Jan Cadieux. Il se tient même prêt à libérer en urgence son capitaine dimanche si les hockeyeurs sont en finale.
Publié: il y a 53 minutes
Murat Yakin est un vrai de la Nati de hockey.
Photo: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Murat Yakin admet sans aucun problème être un grand fan de hockey sur glace. «J'ai assisté au premier match de la Nati au Mondial contre les Etats-Unis, l'ambiance était formidable. J'ai senti une équipe déterminée. Ils veulent vraiment aller au bout et enfin gagner cette finale. C'est bien parti pour l'instant!», se réjouit le sélectionneur national, qui s'entend très bien avec son ex-homologue Patrick Fischer et connaît personnellement plusieurs joueurs, dont Nino Niederreiter.

Diego Benaglio, Murat Yakin, Nino Niederreiter et Patrick Fischer au padel.
Photo: SVEN THOMANN

«Après toutes ces années, c'est le moment!», exhorte le Bâlois, qui suivra de près la demi-finale face à la Norvège ce samedi à 15h20, mais sans aller sur place à Zurich.

La demi-finale, ce sera à la télévision

Son équipe s'entraîne de 11h30 à 12h30 à Saint-Gall, ce qui laisserait théoriquement le temps de faire le trajet jusqu'à la patinoire, mais la priorité, veille de match face à la Jordanie, n'est pas là. Le signal envoyé ne serait pas bon en pleine préparation pour la Coupe du monde de football.

Si la Suisse de Jan Cadieux s'incline face à la Norvège, la question du dimanche sera vite réglée: la Nati de Murat Yakin affronte la Jordanie à Saint-Gall à 15h, en même temps que la finale pour la troisième place.

Marco Odermatt était présent à la patinoire de Zurich mardi contre la Finlande.
Photo: Getty Images

Par contre, si Roman Josi et ses coéquipiers venaient à disputer la finale, la question de la présence d'une délégation de footballeurs pourrait commencer à se poser. Le coup d'envoi de la finale face à la Finlande ou un autre adversaire aurait lieu à 20h20, ce qui donnerait le temps aux footballeurs de se doucher et de quitter Saint-Gall vers 18h. Et là, plus de problème de timing: les joueurs ont congé lundi avant de prendre l'avion mardi pour les Etats-Unis.

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Si la question se pose, c'est parce que les hockeyeurs ont pris l'habitude de recevoir des personnalités pour annoncer la composition d'équipe, de manière à donner un dernier coup de boost aux joueurs avant de foncer sur la glace. «On ne pourrait pas faire ça au foot, mais l'idée est intéressante», glisse Murat Yakin. Marco Odermatt est notamment venu à la patinoire mardi dernier pour «sonner la cloche» avant le match, Roger Federer est lui entré dans le vestiaire, et le nom de Granit Xhaka circule avec de plus en plus d'insistance pour une «visite de motivation» juste avant la finale.

Alors coach, le capitaine de la Nati sera-t-il présent dimanche à Zurich? «On verra s'il y a lieu de se poser la question. Mais on pourrait très bien l'imaginer, oui...», glisse Murat Yakin avec son fameux demi-sourire, celui qu'il garde en général pour les grandes occasions.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
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