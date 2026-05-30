Les équipes de Suisse de football et de hockey sont en action ce week-end! Murat Yakin assure que ses joueurs et lui soutiennent à fond la formation de Jan Cadieux. Il se tient même prêt à libérer en urgence son capitaine dimanche si les hockeyeurs sont en finale.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin admet sans aucun problème être un grand fan de hockey sur glace. «J'ai assisté au premier match de la Nati au Mondial contre les Etats-Unis, l'ambiance était formidable. J'ai senti une équipe déterminée. Ils veulent vraiment aller au bout et enfin gagner cette finale. C'est bien parti pour l'instant!», se réjouit le sélectionneur national, qui s'entend très bien avec son ex-homologue Patrick Fischer et connaît personnellement plusieurs joueurs, dont Nino Niederreiter.

«Après toutes ces années, c'est le moment!», exhorte le Bâlois, qui suivra de près la demi-finale face à la Norvège ce samedi à 15h20, mais sans aller sur place à Zurich.

La demi-finale, ce sera à la télévision

Son équipe s'entraîne de 11h30 à 12h30 à Saint-Gall, ce qui laisserait théoriquement le temps de faire le trajet jusqu'à la patinoire, mais la priorité, veille de match face à la Jordanie, n'est pas là. Le signal envoyé ne serait pas bon en pleine préparation pour la Coupe du monde de football.

Si la Suisse de Jan Cadieux s'incline face à la Norvège, la question du dimanche sera vite réglée: la Nati de Murat Yakin affronte la Jordanie à Saint-Gall à 15h, en même temps que la finale pour la troisième place.

Par contre, si Roman Josi et ses coéquipiers venaient à disputer la finale, la question de la présence d'une délégation de footballeurs pourrait commencer à se poser. Le coup d'envoi de la finale face à la Finlande ou un autre adversaire aurait lieu à 20h20, ce qui donnerait le temps aux footballeurs de se doucher et de quitter Saint-Gall vers 18h. Et là, plus de problème de timing: les joueurs ont congé lundi avant de prendre l'avion mardi pour les Etats-Unis.

Si la question se pose, c'est parce que les hockeyeurs ont pris l'habitude de recevoir des personnalités pour annoncer la composition d'équipe, de manière à donner un dernier coup de boost aux joueurs avant de foncer sur la glace. «On ne pourrait pas faire ça au foot, mais l'idée est intéressante», glisse Murat Yakin. Marco Odermatt est notamment venu à la patinoire mardi dernier pour «sonner la cloche» avant le match, Roger Federer est lui entré dans le vestiaire, et le nom de Granit Xhaka circule avec de plus en plus d'insistance pour une «visite de motivation» juste avant la finale.

Alors coach, le capitaine de la Nati sera-t-il présent dimanche à Zurich? «On verra s'il y a lieu de se poser la question. Mais on pourrait très bien l'imaginer, oui...», glisse Murat Yakin avec son fameux demi-sourire, celui qu'il garde en général pour les grandes occasions.