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«J'étais déjà sous la douche!»
Et soudain, le ciel saint-gallois s'est obscurci

L'arbitre de la rencontre entre la Suisse et la Jordanie (4-1) a provoqué un joli chaos dimanche en fin d'après-midi. Perturbé par les éclairs, il a renvoyé tout le monde aux vestiaires à la 87e... avant de rappeler joueurs et staff pour terminer le match!
Publié: 22:17 heures
|
Dernière mise à jour: 22:19 heures
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Le ciel s'est assombri d'un coup!
Photo: Philipp Kresnik/freshfocus
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

«Le staff nous avait prévenu qu'il allait peut-être pleuvoir en fin de match. Mais je ne pensais pas autant!», a rigolé Michel Aebischer après la rencontre de dimanche entre la Suisse et la Jordanie, gagnée 4-1 par la Nati. Un violent orage, long d'à peine quelques minutes, s'est en effet abattu sur le Kybunpark dans les tous derniers instants du match, poussant l'arbitre Rohit Saggi à renvoyer tout le monde aux vestiaires. Le ciel s'est assombri d'un coup à la 85e, deux éclairs ont transpercé les nuages et le tonnerre a grondé. Le Norvégien a voulu protéger tout le monde, mais le problème, c'est qu'il a bien mal communiqué, lui qui venait de passer un match pénible, ayant été déjugé trois fois (!) par la VAR sur trois situations de penalty.

Breel Embolo était déjà sous la douche

Les joueurs, induits en erreur par l'arbitre, ont en effet cru que le match était fini à la 87e et sont rentrés aux vestiaires sans intention de revenir. Les interviews de fin de match avaient déjà débuté et Breel Embolo avait déjà enlevé son short. «J'étais même déjà sous la douche», sourit l'avant-centre, sorti à la 70e. Manuel Akanji, lui aussi déjà remplacé, regrettait la communication officielle. «C’est assez déroutant quand l’arbitre dit d’abord que c’est terminé. Et que quelques minutes plus tard, on nous annonce finalement autre chose», a-t-il assuré. Michel Aebischer va plus loin: «Je n’avais encore jamais vécu quelque chose comme ça. Moi aussi, j’étais déjà pratiquement sous la douche. Certains joueurs avaient même déjà enlevé leurs chaussures.»

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Après un gros moment de flottement, l'arbitre a cependant rappelé tout le monde pour jouer les trois minutes restantes, avec une bonne raison: si le match n'allait pas jusqu'à la 90e, il ne serait pas homologué. Et même s'il s'agit d'une rencontre amicale, les buts comptent, tout comme les sélections. Et pour le classement FIFA, une victoire est toujours bonne à prendre, même en match de préparation.

Les vingt-deux joueurs encore en tenue ont donc été priés de revenir sur le terrain pour les 180 dernières secondes. Heureusement, le temps s'était calmé et le ciel s'était éclairci. La victoire suisse a donc pu être validée devant des tribunes déjà clairsemées. Il ne restait en effet même pas la moitié des 13'830 spectateurs, qui n'ont pas manqué grand chose.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
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1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
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0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
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0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
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0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
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0
4
Equateur
Equateur
0
0
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Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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Pays-Bas
Pays-Bas
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2
Japon
Japon
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3
Suède
Suède
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0
4
Tunisie
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Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
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1
Belgique
Belgique
0
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2
Egypte
Egypte
0
0
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3
Iran
Iran
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0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
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0
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Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
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1
Espagne
Espagne
0
0
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2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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France
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Sénégal
Sénégal
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Irak
Irak
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Norvège
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0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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1
Argentine
Argentine
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0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
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4
Jordanie
Jordanie
0
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Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
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4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
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1
Angleterre
Angleterre
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2
Croatie
Croatie
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0
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3
Ghana
Ghana
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0
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