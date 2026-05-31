Murat Yakin assume complètement sa décision d'avoir fait appel à Zeki Amdouni pour la Coupe du monde. Le sélectionneur a un plan pour le remettre sur pied après sa très grave blessure au genou. Dimanche sera l'occasion de tester le Genevois.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Zeki Amdouni n'a pas eu le temps de prendre sa brosse à dents! Entré en jeu à la 66e dimanche face à Wolverhampton avec son club de Burnley, le Genevois de 25 ans se trouvait à Saint-Gall lundi pour le premier jour de stage de la Nati! Plusieurs autres joueurs de la Nati ont eu droit à des jours de congé, notamment Granit Xhaka qui avait joué le même jour que lui face à Chelsea, mais pas lui. Pourquoi donc?

Quatre entrées en jeu en Premier League, c'est tout

«Parce qu'on ne voulait pas perdre une minute», explique très sérieusement Pierluigi Tami. Le staff de la Nati a un plan pour ramener l'attaquant à sa meilleure forme physique, lui qui se remet d'une rupture du ligament croisé du genou, survenue en juillet 2025, après la tournée américaine de la Nati. La rééducation a été longue et il a pu rejouer seulement lors des quatre derniers matches de la saison, respectivement quatorze, onze, vingt et vingt-quatre minutes. Murat Yakin l'a cependant sélectionné pour la Coupe du monde, convaincu que son attaquant pourra jouer un rôle lors de celle-ci.

Mais, pour arriver en forme le plus vite possible, pas question de se reposer ou de perdre du temps en route. «Nous avons trois préparateurs physiques à disposition, plus que pour n'importe quel tournoi par le passé. Nous allons faire beaucoup de travail individuel avec les joueurs», précise Pierluigi Tami. Pour les éléments ayant énormément joué cette saison, l'accent sera mis sur la récupération, tandis que d'autres, en réathlétisation comme Dan Ndoye ou Noah Okafor après de petits soucis, auront une charge de travail adaptée.

Zeki Amdouni, lui, aura donc un programme individualisé et s'entraîne déjà tout à fait normalement lors des séances en groupe. «Il ne retire pas du tout le pied à l'entraînement. Médicalement, il est apte à jouer. Il est prêt», assure Murat Yakin, qui le tient en haute estime. «Dimanche, contre la Jordanie, il jouera quarante-cinq minutes», dévoile même le sélectionneur national.

Une montée en puissance au fil du tournoi?

Si Breel Embolo est l'indiscutable titulaire à la pointe de l'attaque, Zeki Amdouni fait office de remplaçant naturel, tout comme Cédric Itten dans un profil différent. La possibilité existe aussi pour le Genevois de jouer en soutien du Bâlois, voire bien sûr dans une attaque à deux en cours de match. Les différentes options tactiques que la Nati maîtrise désormais lui offrent plusieurs possibilités de briller.

«On pense qu'on peut le récupérer à 100% avec le staff de performance, en prenant en compte que le tournoi va durer le plus longtemps possible», explique Pierluigi Tami, en prenant en exemple Denis Zakaria et Breel Embolo, lesquels étaient arrivés sans temps de jeu en club à l'Euro 2024, mais avaient été bien préparés par l'équipe athlétique de la Nati. Le match de dimanche sera déjà l'occasion d'en savoir plus concernant l'état de forme réel de Zeki Amdouni, qui portera le numéro 23 à la Coupe du monde.