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Leandro Paredes suspendu
L'Argentine veut saisir le TAS contre ses sanctions

L'Argentine conteste les sanctions de la FIFA. Après la suspension de dix matches pour Leandro Paredes et une amende de 263'000 francs, l'AFA saisit le TAS à Lausanne.
Publié: il y a 5 minutes
Leandro Paredes au stade La Bombonera de Buenos Aires le 1er novembre 2026.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La Fédération argentine de football (AFA) a annoncé samedi qu'elle ferait appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) des sanctions infligées par la FIFA. Celles-ci concernent les incidents survenus lors de la finale du dernier Mondial contre l'Espagne.

Le milieu argentin Leandro Paredes a été suspendu dix matches par la FIFA après les échauffourées à l'issue de cette finale perdue contre la Roja (1-0 après prolongation). L'AFA a aussi écopé d'une amende de 321'000 dollars (263'000 francs suisses) pour des chants discriminatoires des supporters de l'Albiceleste.

Dans un communiqué, la fédération argentine a indiqué avoir reçu les décisions de la chambre d'appel de la FIFA qu'elle avait saisie et qui a maintenu les sanctions contre Paredes et l'AFA. Elle a ainsi annoncé son intention de déposer un recours auprès du TAS, basé à Lausanne.

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