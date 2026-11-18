L'Argentine s'est fait plaisir et a déroulé contre le Costa Rica, battu 7-0 en match amical mardi à Cordoba. De quoi retrouver le sourire après la défaite vendredi contre l'Uruguay (2-1).

ATS Agence télégraphique suisse

Les joueurs de Lionel Scaloni ont rapidement pris les devants grâce à un premier but de Nico Paz dès la 8e minute. Le jeune joueur de Côme a réussi un doublé (8e, 38e), tout comme Julian Alvarez (35e, 43e) et Franco Mastantuono (48e, 88e), entré en début de seconde période. Alexis MacAllister a également marqué (78e).

Cette fenêtre internationale de novembre était pour l'Argentine la première sans Lionel Messi, qui a disputé son dernier match avec l'Albiceleste en octobre lors d'une émouvante victoire en match amical d'adieu contre le Bénin, mettant un terme à une carrière internationale ponctuée de 207 sélections et 125 buts.