Le club grenat a annoncé mercredi avoir recruté Laia Ballesté en provenance de l’Espanyol Barcelone. La défenseur neuchâteloise avait notamment été convoquée pour le dernier Euro.

Blick Sport

Servette Chênois continue de se renforcer en vue de la saison prochaine. Après avoir mis sous contrat Meriame Terchoun, le SFCCF a engagé une autre internationale helvétique. Laia Ballesté, deux sélections avec la Nati, viendra «apporter au collectif grenat son expérience du haut niveau ainsi qu’un profil défensif complet et habitué aux exigences d’un championnat compétitif», explique le club genevois dans un communiqué. La durée du contrat n'a pas été communiquée.

La Neuchâteloise avait notamment été sélectionnée par Pia Sundhage lors du dernier Euro, même si elle n’était pas entrée en jeu. Sous la houlette de Rafel Navarro, elle a ensuite été convoquée pour les matches du début d’année, contre l’Irlande du Nord puis à Malte. Laia Ballesté a ensuite dû se contenter du statut de réserviste, le sélectionneur lui préférant Amina Muratovic, qu’elle devrait retrouver au bout du lac, sauf transfert de la Vaudoise lors du mercato.

Comme elle l’avait expliqué au journal «Le Temps», la défenseure de 27 ans ne possède le passeport suisse que depuis cinq ans. C’est son agent qui avait contacté Pia Sundhage pour lui faire part de son intérêt à rejoindre le pays de sa mère, où elle n’a jamais vécu. La Catalane avait fait ses débuts avec la Nati le 8 avril contre l’Islande (3-3), en Ligue des nations, dans une rencontre où elle n’avait guère convaincu. Elle avait également disputé une mi-temps contre le Pays de Galles en décembre dernier (2-3).

Une quatrième recrue

«Nous recherchions un profil capable d’apporter de la stabilité, du leadership et une vraie culture défensive au groupe, a justifié la directrice sportive Marta Peiro. Son parcours, sa maturité et sa capacité à évoluer dans différents contextes font d’elle un renfort important pour notre effectif.» Formée entre la Catalogne et la région de Valence, Laia Ballesté évoluera pour la première fois dans le championnat suisse.

La saison dernière, elle portait les couleurs de l’Espanyol Barcelone. La native de L’Ampolla a disputé 19 rencontres de Primera División Femenina, inscrivant trois buts. Auparavant, elle a notamment joué pour Alavés, Logroño, le Rayo Vallecano et le Sporting Huelva, développant une certaine expérience dans le football ibérique.

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Laia Ballesté est la quatrième recrue du Servette FCCF lors de ce mercato estival. Outre Meriame Terchoun, les Françaises Noémie Carage et Mickaëlla Cardia ont également rejoint les championnes de Suisse. Alors que Paula Serrano a prolongé son contrat d’une saison, les jeunes Abby Blanco (15 ans), Garance Nein (16 ans) et Léa Sergeant-Huet (18 ans) intégreront officiellement l’équipe première à partir de la saison prochaine. L'effectif grenat pour l'exercice suivant, où le SFCCF cherchera à atteindre la phase de de ligue de la Champions League, commence à prendre forme. En revanche, avec la blessure d’Enith Salon et les départs de Mickaëla Bottega et Leyla Laubscher, la question des gardiennes est encore loin d’être résolue.



