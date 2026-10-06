La Suisse M21 d'Alexander Frei encore une fois ridicule

Alexander Frei n'arrive à rien avec la Suisse M21! Déjà largement battus en Islande, les jeunes Suisses ont une fois de plus été ridicules ce mardi à Orléans, dynamités 7-1 par la France! Le sélectionneur des M21 peut-il survivre à cette humiliation?

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse ne sera pas de la partie à l'Euro M21 en 2027. Largement battue en France mardi soir (7-1), elle termine troisième de son groupe derrière l'Islande, qui a assuré l'essentiel aux Iles Féroé (2-0).

Le premier naufrage des Rougets chez les Islandais la semaine dernière (5-1) aura pesé lourd dans la balance à l'heure du décompte final. Tout comme le camouflet au Luxembourg (défaite 2-1) en novembre 2025, qui avait précipité le départ de l'ex-sélectionneur Sascha Stauch.

Son successeur Alex Frei n'aura donc pas réussi à ramener la Suisse à l'Euro M21 après l'édition manquée de 2025. La dernière participation des Rougets à la compétition continentale remonte à 2023, lorsqu'ils avaient atteint les quarts de finale.

Mardi à Orléans, les jeunes Suisses ont encore constaté l'écart qui les sépare des meilleures nations européennes. Le score était déjà de 3-0 à la mi-temps après un doublé de Mathys Tel. L'attaquant de Tottenham s'est offert un triplé en deuxième période après la réduction du score de Liam Chipperfield (4-1, 53e).

Avec 17 points (5 victoires, 2 nuls, 3 défaites) en 10 matches, la Suisse termine au 3e rang, neuf points derrière la France et un point seulement derrière les Islandais. Ceux-ci doivent encore disputer les barrages avant d'accéder à la phase finale.