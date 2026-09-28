L'équipe d'Allemagne s'est inclinée face à la Grèce en Ligue des Nations. Les critiques de la presse internationale s'intensifient autour de la sélection de Jürgen Klopp.

La presse internationale fustige la Mannschaft après sa défaite

La presse internationale fustige la Mannschaft après sa défaite

Nick Rohner

L'équipe nationale allemande de football avait imaginé autrement le début de sa nouvelle ère, sous la houlette de Jürgen Klopp. Après de grandes attentes et de nombreux éloges prématurés, l'ancien entraîneur de Liverpool et du BVB reste sans victoire après deux matches et s'est incliné pour la première fois face à la Grèce. La presse sportive internationale porte donc un regard critique, mais aussi surpris, sur les débuts chaotiques de l'entraîneur vedette de l'Allemagne.

Angleterre

«The Guardian»: «Une grande victoire pour la Grèce, une soirée extrêmement décevante pour les Allemands. Jürgen Klopp n’a récolté qu’un seul point en deux matches en tant que sélectionneur.»

France

«Le Figaro»: «Débuts manqués. Lors des débuts à domicile de Jürgen Klopp sur le banc de l’équipe nationale allemande, l’équipe s’est inclinée dimanche soir à Augsbourg 0-1 face à la Grèce – une défaite lors de la deuxième journée de la Ligue des nations qui sème le trouble.»

«L'Équipe»: «Un coup de maître. Grâce à une défense solide et une attaque déterminée, la Grèce a surpris, dimanche à Augsbourg, l’Allemagne et Jürgen Klopp.»

Grèce

«Gazzetta dello Sport»: «L’équipe en bleu est entrée dans l’histoire et occupe la tête de la Ligue des nations!»

«Sport24»: «La Grèce a appris, en Allemagne, comment se qualifier pour le Championnat d’Europe.»

Allemagne

«Kicker»: «Malgré toute l’énergie de Jürgen Klopp, ce nouveau départ exigera un travail acharné.»

«Sky»: «Première défaite historique pour Jürgen Klopp! La Grèce met un frein à l’élan de renouveau.»

«Bild»: «Un petit pays du football freine Jürgen Klopp.»

Autriche

«Krone»: «Les locaux désemparés. Les Grecs exultent! Jürgen Klopp essuie sa première défaite avec la DFB.»

Espagne

«AS»: «Une tragédie grecque pour Jürgen Klopp.»

«Marca»: «Même Jürgen Klopp ne parvient pas à relancer l’Allemagne. L’Allemagne avait confié la sélection nationale à Jürgen Klopp afin qu’il y opère une révolution totale après une nouvelle Coupe du monde décevante.»