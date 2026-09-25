La Nati M21 vise la «Finalissima» contre la France

Les derniers matches des qualifications pour l'Euro M21 approchent. L'équipe d'Alex Frei a toujours une chance de décrocher une qualification directe, mais pour cela, elle devra battre la France, favorite du groupe. Si elle n'y parvient pas, tout se jouera en novembre.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Alex Frei n’est sélectionneur des M21 que depuis février dernier, mais il a déjà décroché quelques victoires importantes. Son équipe s’est imposée face à l’Estonie et aux Îles Féroé, prenant ainsi trois points à chaque fois. La sélection helvétique reste donc pleinement dans la course à la qualification directe pour l’Euro. Alors que l’équipe nationale A entame «seulement» une nouvelle campagne de Ligue des Nations, les M21 ont encore trois véritables finales à disputer.

Il faudra créer l'exploit en France

Les qualifications pour l’Euro M21 2027, organisé en Albanie et en Serbie, ont débuté en septembre dernier. Sous la direction de Sascha Stauch, prédécesseur d’Alex Frei, la sélection suisse avait posé les bases de sa deuxième place actuelle. Elle avait toutefois aussi subi une défaite embarrassante au Luxembourg. La Suisse compte actuellement deux points de retard sur la France, mais avec un match de plus au compteur.

Rien n’est donc joué, puisque les hommes d’Alex Frei ont encore trois rencontres à disputer. L’ancien entraîneur du FC Bâle pourra compter sur la plupart des joueurs de sa dernière sélection. Trois jeunes talents, Sascha Britschgi, Zachary Athekame et Winsley Boteli, ont toutefois été appelés en équipe nationale A par Murat Yakin.

Le programme est le suivant: Luxembourg (25 septembre, 19h30), Islande (29 septembre, 17h) et France (6 octobre, 19h). En fonction des résultats, la dernière journée pourrait ainsi déboucher sur une véritable «Finalissima» face au favori du groupe.

Lors de leur première confrontation, en novembre dernier, les Suisses avaient pourtant dominé les débats pendant une heure. Ils avaient malgré tout encaissé un but et dû se contenter d’un match nul 1-1.

Le 6 octobre, la Suisse parviendra-t-elle cette fois à battre la France et à décrocher directement sa qualification?

Plusieurs chemins mènent à Novi Sad

Pour y parvenir, il faudra terminer la phase de groupes en tête ou décrocher le statut de meilleur deuxième. Dans les groupes de six équipes, le résultat obtenu contre la lanterne rouge n’est en effet pas pris en compte dans ce classement.

Une deuxième place dans le groupe ne serait toutefois pas synonyme d’élimination. Elle permettrait encore d’accéder aux barrages, prévus en novembre. Les quatre derniers tickets pour l’Euro y seront attribués à l’issue de confrontations aller-retour.

Le tournoi final se déroulera ensuite du 16 juin au 3 juillet 2027 en Albanie et en Serbie. Seize nations seront réparties en quatre groupes de quatre, avec pour objectif de décrocher une place en quarts de finale.

Le match d’ouverture aura lieu à Novi Sad, en Serbie. La finale, elle, se disputera à Tirana, en Albanie, où sera couronné le nouveau champion d’Europe M21.